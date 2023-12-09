«چرتالدو» و ۹ اجرای دیگر در مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه اجراهای ماه آذر تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر با ۱۰ نمایش در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش و کافه‌تریای اصلی و چهارسو اعلام شد.

در تالار اصلی و از ۷ آذر، نمایش«فردریک» نوشته اریک امانوئل اشمیت، ترجمه شهلا حائری و کارگردانی حمیدرضا نعیمی، ساعت ۱۹ با مدت زمان۱۴۰ دقیقه، قیمت بلیت ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان در سالن اصلی به صحنه می رود. حمیدرضا نعیمی، بهناز نازی، امیرکربلایی‌زاده، کتانه افشاری‌نژاد، کامبیز امینی، جوانه دلشاد، رضا جهانی، رضا داوودوندی، ایمان سلگی، صالح لواسانی، محمدامین پازوکی، فرهاد قدیم‌خانی، مریم صدری، آرمین یعقوبی، علی صادقی، ارسلان شباهنگ، سجاد حیدریه، مهران اکبری، احمدرضا میر رجبی، محمدحسین خلج، بازیگران این نمایش هستند.

«فردریک» سرگذشت ستاره‌ بازیگریِ تئاترِ بولوار در پاریس و فرانسه‌ قرنِ نوزدهم است. فردریک لومتر، بازیگری افسانه‌ای است که تمامِ نقش‌ها و ژانرها را آزموده است. او میلی سیری‌ناپذیر برای بازیگری دارد؛ از لذاتِ زندگی چیزی نیست که تجربه نکرده باشد اما چند ماهی است که در میانِ تماشاگران متوجه دو چشمِ میشی‌رنگ می‌شود که در تاریکی فضای سالنِ نمایش، می‌درخشند و این سرآغازِ نمایشنامه‌ اریک امانوئل اشمیت است.

تالار چهارسو نیز از ۹ آبان‌ میزبان نمایش «این دنیا یه کنسرت به من بدهکاره» نوشته و کارگردانی سهند خیرآبادی، بازی امیر مهدی ژوله و الیکا عبدالرزاقی،‌ ساعت ۲۰، با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان، شده است. این نمایش درباره مردی میان‌سال است که تصمیم گرفته بحران‌های زندگی خود را با مخاطب در میان بگذارد.

همچنین از یکشنبه ۱۹ آذر، تالار چهارسو میزبان نمایش دیگری با نام «چرتالدو» می‌شود. این نمایش که برداشتی از مجموعه «شاه گوش می‌کند» ایتالو کالوینو است، توسط مسعود هاشمی‌نژاد نوشته شده و آن را با مهسا جعفری به طور مشترک کارگردانی کرده است. این نمایشِ کمدی از روز یکشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۸، با مدت زمان ۸۵ دقیقه و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان، اجرای خود را آغاز می‌کند و در آن حسین کشفی اصل، مهسا جعفری، یوسف کشتکار، حسن مقدم، سبحان ترونده، عسل رحیمی،‌ زهرا حیدری، عرفان علی‌لیواری، فاطمه رستین، هستی اقدامی، سیدامیررضا نمازی، محمدرضا علی محمدی، امیرمحمد کرمی، شادمهر بابایی، رضا ایمانی،‌ قائم آینه‌وند،‌ نریمان علی‌لیواری، کوروش دهیار، امیر رمضانی، مهرداد زارعی، به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «چرتالدو» درباره آقای درستکار، معلم ماخوذ به حیا و منضبطی است که برای تدریس کتاب «فرانکوی فقید» به «چرتالدو»، شهر روشنایی‌های بی‌پایان سفر می‌کند، این سفرِ پر ماجرا، درستکاری آقای درستکار را به چالش می‌کشد ... .

تالار قشقایی نیز از روز سه‌شنبه ۷ آذر میزبان نمایش «دور» نوشته و کارگردانی وحید نفر شده است. این نمایش ساعت ۱۸:۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان روی صحنه است. بازیگران این نمایش عبارتند از علی باروتی، محسن زرآبادی، سهیا ساعی، محمد شکری و محمدهادی عطایی در نمایش «دور». این نمایشِ کمدی به بیان خاطره‌ای در تاریخ ۶۶/۶/۶ می‌پردازد.

همچنین نمایش «ودّاد شکافه‌زن» برگرفته از «هفت پیکر» نظامی و به کارگردانی علیرضا دهقانی از ۸ آذر به صحنه رفته است. نمایش ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۱۳۰ هزارتومان میزبان مخاطبان دوست‌دار ادبیات فارسی است. این نمایش که کاری از گروه «خنیا» است، بر اساس موسیقی، فرم و حرکت و بازی‌سازی طراحی شده است و در آن ماندانا عبقری‌، حمیدرضا فراهانی،‌ جواد اینانلو و زهرا غفاری به ایفای نقش می‌پردازند.

در تالار سایه نیز نمایش «شنگرف» نوشته و به کارگردانی علی یداللهی، از ۱۲ آذر ساعت ۲۰ مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲۰ هزارتومان به صحنه رفته است و در آن بهرام بهبهانی به عنوان بازیگر و بازی‌دهنده حضور دارد. این نمایش نگاه و ارایه‌ای خاص از داستان معروف «سیاوش» دارد.

همچنین نمایش «وِرا نام تهمینه سهراب کرد» نوشته و کارگردانی حسین تفنگدار از روز ۷ آذر، ساعت ۱۸، با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان در تالار سایه به صحنه رفته است. در این نمایش، میترا شجاعی، دانیال تفرشی،‌ محسن میرهاشمی، مهتاب باجلان، به عنوان بازیگر حضور دارند. این نمایش درباره زنی است که از خاک سر برآورده و مدعی می‌شود داستان کشته‌شدن سهراب به دست رستم آن‌گونه که تاکنون خوانده و شنیده‌ایم، درست نیست. او که اسرار آن روز شوم را بهتر از هر کسی می‌داند، اینک از جانب روح گردآفرید موظف شده تا پرده از آن راز بزرگ بردارد.

کارگاه نمایش نیز از روز ۷ آذر، ساعت ۱۹:۳۰، میزبان نمایش «سالومه» نوشته و کارگردانی بابک پرهام با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان شده است. در این نمایش نکیسا عقبایی به عنوان تنها بازیگر نمایش حضور دارد. امیر شفیعی به عنوان مشاور و علیرضا آل‌داود نیز به عنوان تهیه‌کننده، در کنار کارگردان حضور دارند.

این نمایش درباره عشق نافرجام «سالومه» دختر هرودیا است که در زندان، عاشق صدای یحیی تعمید دهنده می‌شود اما با طرد شدن از سوی یحیی، کینه او را به دل می‌گیرد و از پدر درخواست سرِ بریده یحیی را می‌کند.

از روز یکشنبه ۲۱ آبان،‌ نمایش «یک ملاقات ساده» نوشته و کار جواد تولمی ساعت ۱۶:۳۰ با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان در کافه‌تریای اصلی تئاتر شهر به صحنه رفته است. سبا سلیمانی، عباس علیرضا، مطهره قدسی‌زاده، بازیگران این نمایش هستند. «یک ملاقات ساده» نمایشی است بر پایه روابط و مناسبات بینانسلی با رویکردی روانشناسانه که به اختلافات و شکاف بین ۲ نسل و گسست خانواده می‌پردازد.

نمایش «من نوید نیستم» نوشته و به کارگردانی علی خوشرو نیز از روز جمعه ۲۶ آبان‌، ساعت ۱۶:۳۰ با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزارتومان در کافه تریای سالن چهارسو به صحنه رفته است. این نمایش درباره انتظار یک بازیگر تئاتر برای دیدن نویدمحمدزاده است و در آن علی خوشرو به عنوان بازیگر حضور دارد.