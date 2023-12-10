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۱۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

در صحن مجلس؛

سوال از وزیر صمت درباره علت عدم واردات خودرو اعلام وصول شد

سوال از وزیر صمت درباره علت عدم واردات خودرو اعلام وصول شد

سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در موضوع واردات خودروهای نو در صحن مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی مصطفی نخعی و تعدادی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت بی توجهی بانک‌ها به حمایت از تولید و تسهیل دریافت وام در بخش تولید

- ۲ سوال ملی علی علیزاده از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم پرداخت وام‌های اشتغال توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران و علت فروش اجباری بیمه عمر توسط شرکت‌های بیمه

- سوال ملی جلال رشیدی کوچی و تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت عدم اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در موضوع واردات خودروهای نو

- سوال ملی حسین حاتمی و تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح سامانه رفاه ایرانیان و سامانه دهک بندی افراد

- سوال ملی عبدالکریم جمیری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه چرا فوق العاده مناطق عملیات جنگی برای بازنشستگان اعمال نمی‌شود

کد مطلب 5962607
زهرا علیدادی

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