به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، امیرحسین حریری با اشاره به برگزاری جلسه شورای مدیران گروههای آموزشی هنرهای نمایشی دانشگاههای شهر تهران با مدیرکل هنرهای نمایشی، خبر از اجرایی شدن طرح «هفتههای تخصصی تئاتر» در دی ۱۴۰۲ داد.
بر این اساس کانون تئاتر دانشگاهی و ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به برنامهریزی جهت برگزاری هفته تئاتر درون دانشگاهی در دانشکدههای تخصصی تئاتر تهران کردهاند که در اینباره از امیرحسین حریری جویای چگونگی و روند برگزاری این رویداد شدیم.
مدیر کانون تئاتر دانشگاهی درباره برگزاری این رویداد دانشجویی گفت: هفته تئاتر درون دانشگاهی در دانشکدههای تخصصی تئاتر تهران با حمایت ادارهکل هنرهای نمایشی در دانشکدهها و در دی سال جاری و قبل از جشنواره تئاتر فجر برگزار میشود.
وی ادامه داد: پیرو جلسات متعددی که با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، مدیر کانون تئاتر دانشگاهی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها برگزار شد، مقرر شد که هفتههای تئاتر درون دانشگاهی با هدف حمایت از آثار نمایشی خلاقه دانشجویان و پویایی دوباره گروههای آموزشی دانشکدههای تخصصی در حوزه تولید، راهاندازی شود. دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر دانشگاه سوره، دانشکدههای هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشگاه نبی اکرم (ص) در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، پنج دانشگاهی هستند که در هفته تئاتر درون دانشگاهی شهر تهران حضور خواهند داشت که البته جشنواره دانشگاه نبی اکرم بهصورت سراسری خواهد بود.
حریری درباره روند کار این رویداد نیز گفت: کانون تئاتر دانشگاهی و انجمن هنرهای نمایشی نقش حمایتی را از این هفتههای تئاتر خواهند داشت و تمامی کارهای اجرایی، ستادی و انتخاب آثار بر عهده دانشجویان و گروههای آموزشی و اعضای هیاتعلمی دانشگاهها است و بر اساس گزارشهایی که واصل شده، استقبال بسیار خوبی از این رویداد هنری صورت گرفته و دانشجویان بهطورجدی در حال تمرین و آمادهسازی آثارشان هستند که امیدوارم در هفتههای آینده شاهد اجراهای پیشرو، درخشان و قابلتوجهی از این دانشجویان باشیم.
مدیر کانون تئاتر دانشگاهی تاکید کرد: هرچند بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان فعالانه در حوزه تئاتر دانشگاهی نقشآفرینی میکنند، اما قطعا برگزاری این رویداد انگیزه مضاعفی خواهد بود که فعالیتهای هنری هدفمند دانشجویی شرایط بهتری را برای عرضه داشته باشند و زمینهای فراهم شود تا حمایتهای لازم از این فعالیتها- خصوصا بعد از گذشت دوران رکود تولید تئاتر در دانشگاهها در گذشته- شکل عینیتری و ملموستری به خود بگیرد.
وی افزود: در همین راستا صحبتهایی با رییس مجموعه تئاتر شهر، مرکز تئاتر مولوی و دبیر جشنواره تئاتر فجر انجام شده تا منتخبان این هفتههای تئاتر برای اجرای عموم و حضور در جشنواره تئاتر فجر از حمایت و توجه لازم برخوردار باشند.
امیرحسین حریری ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و حمایت ادارهکل فرهنگی وزارت علوم از تولیدات نمایشی دانشجویان و امیدواری از اینکه حوزه فرهنگی وزارت علوم هم در این رویداد مشارکت داشته باشد، تاکید کرد: امیدواریم این هفتههای تئاتر مقدمهای برای برگزاری مجدد جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی باشد تا در سال آتی با نقشآفرینی و محوریت دانشجویان و کانونهای دانشجویی این رویداد مهم و تاثیرگذار بار دیگر نقش شایسته و سازنده فرهنگی و هنری خود را ایفا کند.
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