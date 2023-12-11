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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

اجرای پنج طرح انتقال آب از دریا در دستور کار

اجرای پنج طرح انتقال آب از دریا در دستور کار

سخنگوی صنعت آب از برنامه وزارت نیرو برای انتقال آب دریا به فلات مرکزی به کمک انرژی‌های پاک و نو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در خصوص تأمین انرژی لازم در طرح انتقال آب از دریا به فلات مرکزی کشور اظهار داشت: اجرای پنج طرح انتقال آب از دریا که اکنون در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و ظرفیت انتقال آب به مرکز کشور را به یک میلیارد مترمکعب می‌رساند، نیازمند ۲ هزار مگاوات برق است که قرار است بخشی از این انرژی از نیروگاه‌های تجدید پذیر و برق سبز تأمین شود.

وی با اشاره به نکات مطرح شده در نشست تعاملی وزارت نیرو با نخبگان تحت عنوان «گفت‌وگوهای آبی» پیرامون تأمین انرژی طرح شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا بیان داشت: در بالاترین سطح تصمیم‌گیری وزارت نیرو دغدغه کارشناسان در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و پس از تعمیق مسئله، مقرر شد تا با توسعه تجدید پذیرها بخشی از انرژی لازم برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در دستور کار قرار گیرد.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: استفاده از منابع آب نامتعارف برای مناطقی که در سند ملی آمایش سرزمین مورد اشاره قرار گرفته‌اند، در دستور کار نقشه‌راه آب کشور است و توسعه خطوط انتقال آب از دریا در ۵ خط مصداق اجرایی شدن این برنامه است.

وی ادامه داد: البته این امر بستر انتقال و توسعه فناوری‌های تجدید پذیر نظیر فناوری CSP است که شیرین‌سازی و تأمین برق انتقال آب را به صورت همزمان در دستور کار قرار می‌دهد.

سخنگوی صنعت آب تأکید کرد: صنعت آب پذیرای نظرات تکمیلی و انتقادات و پیشنهادات برای بهبود شرایط مدیریت منابع آب در ایران است و کارشناسان می‌توانند اظهارنظرهای خود را در محیطی دوستانه و علمی به اشتراک بگذارند.

کد مطلب 5963719

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