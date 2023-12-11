به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: فعالیتهای بیولوژیکی- نظامی ایالات متحده در اوکراین حتی در میان نزدیک ترین متحدانش نیز سوال برانگیز است.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در جریان عملیات ویژه، اسنادی دال بر ماهیت خطرناک آزمایشهای پنتاگون در اوکراین به دست آمده است.
بیانیه مذکور اضافه میکند: به دلیل شکست ضدحمله، نیروهای مسلح اوکراین ممکن است از سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی (علیه نیروهای روسیه) استفاده کنند.
این بیانیه اضافه میکند: سرویسهای اطلاعاتی اوکراین در حال آماده سازی اقدام تحریک آمیز علیه روسیه با استفاده از مواد سمی هستند. اوکراین در راستای انجام اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه، در ماههای اکتبر تا نوامبر مواد شیمیایی از آلمان خریداری کرده است. مسکو در این خصوص هشدار میدهد.
لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه سال گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه میگویند که این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شد.
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