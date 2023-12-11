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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

احتمال استفاده اوکراین از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی

احتمال استفاده اوکراین از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی

وزارت دفاع روسیه امروز فاش کرد: اوکراین در راستای انجام اقدامات تحریک‌آمیز علیه روسیه، در ماه‌های اکتبر تا نوامبر مواد شیمیایی از آلمان خریداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فعالیت‌های بیولوژیکی- نظامی ایالات متحده در اوکراین حتی در میان نزدیک ترین متحدانش نیز سوال برانگیز است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در جریان عملیات ویژه، اسنادی دال بر ماهیت خطرناک آزمایش‌های پنتاگون در اوکراین به دست آمده است.

بیانیه مذکور اضافه می‌کند: به دلیل شکست ضدحمله، نیروهای مسلح اوکراین ممکن است از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی (علیه نیروهای روسیه) استفاده کنند.

این بیانیه اضافه می‌کند: سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در حال آماده سازی اقدام تحریک آمیز علیه روسیه با استفاده از مواد سمی هستند. اوکراین در راستای انجام اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه، در ماه‌های اکتبر تا نوامبر مواد شیمیایی از آلمان خریداری کرده است. مسکو در این خصوص هشدار می‌دهد.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه سال گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند که این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شد.

کد مطلب 5964146

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 1
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      مسولیت استفاده اوکراین از سلاح شیمیایی با آلمان خواهدبود،
    • M IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
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      آلمان باید مجبور گردد تا خسارت دادن سلاح ومواد شیمیایی به صدام حسین را به ملت و دولت ایران بدهد، باید آلمانی ها را وادار ساخت حتی به زور باید غرامت بدهند،
    • ژنرال امیر IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 1
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      ایول اوکراین با گاز و شیمیایی و .... تا میتونی روس بکش دمت گررررم

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