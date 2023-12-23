به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: مسکو بخشی از کمک به سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) مربوط به تامین مالی تیم شناسایی و تحقیقات تحمیلی آمریکا را متوقف می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط به اسپوتنیک گفت که کشورش به همراه برخی از شرکای خود بخشی از کمک به سازمان منع سلاح های شیمیایی را که توسط دبیرخانه این نهاد قصد تامین مالی تیم شناسایی و تحقیقات تحمیلی آمریکا را دارد، متوقف می کند.

بر اساس اعلام این رسانه، در ماه نوامبر روسیه به عضویت شورای اجرایی این سازمان انتخاب نشد. وزارت خارجه روسیه در آن زمان اعلام کرد که این کشور با این حال به ایفای نقش فعال در این سازمان ادامه خواهد داد.

ماریا زاخارووا در این باره اضافه کرد که پرداخت مستمر به بودجه سازمان از تعهدات هر کشور عضو، در قبال این نهاد است.

«میلاد عطیه» نماینده دائم سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی پیشتر در سخنان خود تاکید کرده بود که آمریکا و برخی از کشورهای غربی، به اقدامات خود در سیاسی کردن عملکرد این سازمان، ادامه می‌دهند.

وی در ادامه افزود: تمام کشورها باید میزان خطرناک بودن این سیاست را در خصوص مانع تراشی در مسیر فعالیت‌های سازمان مذکور درک کنند. مقامات سوریه تاکید دارند که هر گونه تلاش از سوی آمریکا و همپیمانانش برای تبدیل کردن این نشست‌ها به محل جدیدی برای تحقق اهداف سیاسی آنها، نقض مفاد توافقنامه سازمان منع تسلیحات شیمیایی و انحراف مسیر این سازمان و اهداف آن است. هیات سوریه متاسف است که می بیند باردیگر این سازمان فنی، وارد مسایل ژیوپولتیک و امنیتی دارای خصوصیات منطقه‌ای و بین‌المللی شده و از مسیر اصلی خود بازمانده است. آمریکا و برخی کشورهای غربی این سازمان را تبدیل به محلی برای اتهام زنی به روسیه در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا آمادگی برای استفاده از آن، کرده‌اند همان طور که چنین اتهاماتی را طی ۹ سال گذشته علیه سوریه مطرح کرده‌اند.