  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

موسوی با مدیرکل منطقه ای وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد

موسوی با مدیرکل منطقه ای وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با مدیرکل جدید منطقه ای وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان بعدازظهر امروز با اکرم زیناللی مدیرکل جدید منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور آخرین تحولات روابط دو جانبه، روند جاری همکاری‌ها و ارتباطات میان دو کشور در حوزه‌های مختلف را مثبت ارزیابی و بر تداوم آن و آغاز فصلی نوین در روابط دو همسایه تاکید کردند.

تحولات منطقه قفقاز و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار میان دو همسایه شمالی ایران، کریدورهای ارتباطی و حمل و نقلی و مسائل کنسولی از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار سازنده بود.

کد مطلب 5964182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
      15 0
      پاسخ
      زنده و پاینده بادایران.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه