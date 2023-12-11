موسوی با مدیرکل منطقه ای وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان بعدازظهر امروز با اکرم زیناللی مدیرکل جدید منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور آخرین تحولات روابط دو جانبه، روند جاری همکاری‌ها و ارتباطات میان دو کشور در حوزه‌های مختلف را مثبت ارزیابی و بر تداوم آن و آغاز فصلی نوین در روابط دو همسایه تاکید کردند.

تحولات منطقه قفقاز و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار میان دو همسایه شمالی ایران، کریدورهای ارتباطی و حمل و نقلی و مسائل کنسولی از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار سازنده بود.