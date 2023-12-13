برنامه مراسم عزاداری فاطمیه دوم در حرم حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام مهدی حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری فاطمیه دوم در حرم حضرت معصومه (س) از روز ۲۳ آذر ماه به مدت ۵ شب در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا برگزار می‌شود.

وی افزود: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی در این مراسم‌ها به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده ادامه داد: عباس حیدرزاده، مهدی سلحشور، حسن شالبافان، سید علی حسینی‌نژاد و حسن حیدرزاده نیز در شبهای مختلف ایام فاطمیه در جمع زائران و مجاوران عزادار دخت رسول مکرم اسلام، مداحی و ذکر مصیبت می‌کنند.

سرپرست مدیریت روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: در این ایام هر روز ظهر بعد از نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) با مداحی مسعود زمانی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: دعای کمیل این هفته در حرم کریمه اهل بیت (س) با نوای حسن شالبافان، زیارت جامعه کبیره از ساعت ۲۱ شامگاه پنجشنبه با نوای حجت الاسلام شهیدی و و دعای ندبه این هفته نیز صبح جمعه با نوای علی مالکی نژاد برگزار می‌شود.