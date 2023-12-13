ارتقای روند رو به رشد تحرک در نیروی زمینی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین الحاق تعداد ۷۵ دستگاه خودرو سنگین و فوق سنگین نزاجا که در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه سه تهران (شهید یداللهی) برگزار شد، با تاکید بر روند رو به رشد ارتقای تحرک در نیروی زمینی گفت: ارتقای تحرک، ارتباط مستقیمی با افزایش توان رزمی و تاکتیکی دارد و به همین دلیل، در تمامی یگان‌های خود به دنبال تحقق این مهم هستیم.

وی افزود: امروز نیز نیروی زمینی ارتش با انگیزه بسیار بالا، در مسیر خودکفایی و تحرک قرار دارد و در تمامی مناطق عملیاتی و مأموریت‌های خود به خوبی از این آزمون، سربلند بیرون آمده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: نوآوری، خودکفایی، احیا و بازسازی تجهیزات از اقداماتی است که در سالیان اخیر به دنبال آن بودیم و امروز توانسته‌ایم با تکیه بر روحیه الهی و تلاش سخت‌کوشانه برای سومین بار، الحاق خودروهای سنگین و فوق سنگین را در نیروی زمینی ارتش انجام دهیم.

امیر سرتیپ حیدری با تاکید بر امنیت پایدار مرزهای کشور، خاطر نشان کرد: نیروی زمینی ارتش، وظیفه حفظ حراست، حدود و ثغور، امنیت و تمامیت ارضی مرزهای بسیاری از مناطق کشور از جمله شمال شرق، غرب، شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب را برعهده دارد و با تکیه بر توان تجربیات فرماندهان و متخصصان داخلی، امنیت پایداری را در مرزهای کشور به وجود آورده است.

گفتنی است در حاشیه این مراسم با حضور امیر سرتیپ حیدری هتل خوش رکابان ولایت نزاجا، پروژه گاز رسانی آمادگاه آبیک قزوین و چند طرح عمرانی و رفاهی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۳ شهید یدالهی نزاجا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.