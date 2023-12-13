دو خوابگاه جدید متاهلی دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عبدالوهاب برادران معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در افتتاح دو خوابگاه متاهلی لارستان و نوید عنوان کرد: این دو خوابگاه با ظرفیت ۲۶ واحد ویژه دانشجویان متاهل با تاکید رئیس دانشگاه و پیگیری مدیران معاونت دانشجویی به سرانجام رسیده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه پس از سالها راهاندازی و تحویل خوابگاههای متاهلی در این دانشگاه صورت میپذیرد، افزود: به واقع راه اندازی هر یک واحد خوابگاهی متاهلی با توجه به هزینههای بسیار بالای اسکان در شهر تهران، ارزش بسیاری دارد تا دانشجویان پزشکی در آسودگی بیشتری به تحصیل خود بپردازند.
وی با اشاره به اقدامات برای تامین یک ساختمان مناسب جدید جهت جابهجایی دانشجویان پزشکی مجرد از خوابگاه نواب برای بهسازی و فراهم کردن این خوابگاه جهت دانشجویان پزشکی متاهل گفت: با وجود صدور و ارسال بخشنامههای متعدد برای فراهم کردن تسهیلات دانشجویی، متعاقبا حمایت مالی نیز برای بهسرانجام رسیدن این بخشنامهها ضروری است.
براین اساس دو خوابگاه متاهلی لارستان و نوید با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و دکتر فاطمه سرو سرپرست روابط عمومی دانشگاه و جمعی از مدیران به همراه خانواده دانشجویان متاهل افتتاح شد و هدایایی نیز به اعضای خانواده دانشجویان که دارای فرزند نیز بودند، اهدا شد.
خوابگاه متاهلی لارستان با ۱۱ واحد مسکونی و خوابگاه نوید با ۱۵ واحد مسکونی برای دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی ایران بهسازی و آماده اسکان شده است.
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