دهه فجر؛ تحویل ۲هزار واحد مسکونی نهضت ملی پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در آن شهر جدید تشریح کرد و گفت: ۷۷ هزار نفر در شهر پرند متقاضی دریافت مسکن بودند که شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفت. با تلاشهای فراوان در سال گذشته ۶۰۰ هکتار به شهر جدید پرند الحاق شد و هم اینک ۳۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در اراضی تعیین شده جانمایی و فرآیند ساخت آنها آغاز شده است.
صیادی با بیان اینکه با رفع موانع شهرسازی و الحاق اراضی به شهر پرند، پروژهها با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال اجراست، توضیح داد: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن پرند ۲۰ تا ۲۵ درصد است. در تلاش هستیم تا اولین نسل پروژههای نهضت ملی مسکن به تعداد ۲ هزار واحد در دهه فجر امسال تحویل متقاضیان شود.
صیادی بر تأمین آورده متقاضیان تاکید کرد و گفت: تأمین آورده اعلام شده توسط متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن، عاملی مؤثر برای تکمیل و تحویل به موقع واحدهاست. بنابراین متقاضیان برای تأمین به موقع آورده خود برای تحویل واحدهای مسکونی نهایت همکاری را داشته باشند.
تلاش دولت سیزدهم در راستای تأمین مسکن
به گزارش مهر، یکیاز وعدههای انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالشهایی پیشروی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامهریزیهای مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
مسکن از ضرورتهای زندگی امروز مردم بویژه جوانان است و در دولت سیزدهم با اولویت دنبال میشود. راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها تلاش میکنند تا دسترسی مردم به مسکن را بهبود بخشند و در این مسیر زمین، تسهیلات و مصالح را برای ساخت مسکن فراهم کنند.
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