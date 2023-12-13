مسئول کمیته داوران جشنواره نشریات دانشجویی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره تیتر، با نظر اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره، «مرتضی درخشان» مسئول هماهنگی کمیته داوران سیزدهمین دوره جشنواره تیتر ۱۳ شد.

مرتضی درخشان روزنامه‌نگار، نویسنده، گزارش‌نویس و طنزپرداز است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۰ به عنوان خبرنگار تخصصی در شبکه خبر آغاز کرد و سپس وارد خبرگزاری ایپنا شد و از آن به بعد به صورت مداوم در رسانه‌ها حضور دارد و بیشتر در حوزۀ اجتماعی قلم می‌زند.

وی که جانشین مدیرمسئول روزنامه جام‌جم بود، سابقه‌ فعالیت در روزنامه‌های همشهری، اخبار ورزشی، نگاه، ایسکانیوز، ایرانیوز، پنجره، اجرای برنامه‌های تلویزیونی مختلف در شبکه سه سیما و بازیگری در سریال «آخرین سامورایی» را در رزومه فعالیت‌های حرفه‌ای خود دارد.