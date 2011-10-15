برگزیدگان جشنواره تیتر برتر سال در تبریز معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده با اشاره به اهمیت تیتر در تبیین و انتقال پیام به مخاطب، اظهار داشت: خبر و در راس آن تیتر باید به گونه ای باشد که تمایل مخاطب را برای پیگیری آن برانگیزد چراکه مخاطبان رسانه های گروهی همواره در پی خبری هستند که دارای ارزش و پتانسیل خبری باشد.

وی افزود: تیتر هویت بخش مطلب و هدایت‌گر خواننده پویا به سمت خبر است و این امر دقت و تامل بیشتر نویسندگان خبر را می طلبد.

داننده تاکید کرد: تیتر به عنوان نخستین گام در جهت ارتباط با مخاطب و داشتن بیشترین تاثیرگذاری به دلیل کارکرد تیتر که اگر بدیع، تازه و مبتکرانه باشد بیشترین جذابیت و حساسیت را در مخاطب ایجاد کرده و مهمترین بخش خبر و نشریه محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری تیتر برتر در تبریز، هدف از برگزاری این جشنواره را توسعه روزنامه نگاری تخصصی و همچنین روزنامه‌نگاری حرفه ای در جهت توسعه سطح کیفی رسانه های مکتوب عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی بستر مناسبی را در جهت ایجاد رقابت بین روزنامه نگاران کشور مهیا می کند.

به گفته وی بیش از هزار تیتر از روزنامه ها و خبرگزاریهای سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیئت داوران 105 تیتر در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ‌فرهنگی و ورزشی به مرحله داوری نهایی راه یافتند که منتخبان نهایی همزمان با آئین اختتامیه این جشنواره معرفی می شوند.

آیین اختتامیه جشنواره سراسری تیتر برتر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری خانه مطبوعات استان آبان ماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.