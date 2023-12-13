روابط عمومی ها قلب تپنده ادارات هستند/ تبیین دستاوردهای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید عنایت هاشمی منش ظهر چهارشنبه در گردهمایی روابط عمومیهای آموزش و پرورش استان افزود: روابط عمومیها رکن اساسی و قلب تپنده تمامی ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی کشور هستند.
هاشمی منش با بیان اینکه ارزش، عظمت و جایگاه مهم و سرنوشت ساز روابط عمومیها بر هیچ کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: در دهکده جهانی امروز نباید از نقش روابط عمومیها در ادارات، نهادها و جامعه غافل بود.
هاشمی منش گفت: روابط عمومیها با تعهد و تخصصی که در این رشته از علوم اجتماعی دارند، توانستهاند علاوه بر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، نقش مهمی را در ارتقا سازمانها و نهادهای مربوط به خود ایفا کنند.
وی با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، گفت: اگر اطلاعرسانی با بهرهگیری از ابزارهای مختلف ارتباطی سریع انجام شود، به طور قطع تأثیرگذاری سازندهای در سازمانها، نهادها و ادارات داشته و به دنبال آن موجآفرینی مثبتی در جامعه ایجاد و موفقیتهای زیادی را در پی خواهد داشت.
امام جمعه دوگنبدان از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم در دنیای ارتباطات امروزی نام برد و افزود: روابط عمومیها با توجه به جایگاه بالا در هر سازمان و اداره متبوع خود، تخصص و کارآزمودگی، نقش مؤثری در حفظ و تداوم و تقویت تفاهم و همدلی و روحیه نشاط و مشارکت بین همکاران آن اداره یا سازمان دارند.
وی آموزش و پرورش را دستگاه انسان ساز و سرنوشت ساز در پیشرفتها و موفقیتهای پیش روی یک کشور دانست و گفت: این مجموعه را باید در کادرسازی، تربیت و پرورش نیروهای متعهد، متخصص، دلسوز، کارآمد و وفادار به نظام و انقلاب کمک کرد.
امام جمعه گچساران بهترین و اثرگذارترین خبر را شفافترین، صحیح ترین و به موقع ترین خبر خواند و افزود: روابط عمومیها باید به عنوان بازوان رسانه، اخبار را به صورت جامع، صحیح، دقیق و بدون هرگونه سوگیری و نیت تخریب در جامعه منعکس کنند.
هاشمی منش جهاد تبیین را بنا به تاکید مقام معظم رهبری وظیفهای فوری، قطعی و لازم دانست و گفت: تبیین دستاوردها، خدمات، ارزشها، آرمانها، باورهای انقلاب و نظام برای افکار عمومی جامعه موجب بیمه شدن کشور و نظام در برابر تمامی خطرات داخلی و خارجی میشود.
نظر شما