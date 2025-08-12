مدیران حق دیوار کشی بین خود و خبرنگاران را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش عصر سه شنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران گفت: از نظر ما نگاه به خبرنگار باید کلی باشد و هر خبرنگاری در گوشه این شهر مطالبه گر و نقد می‌کند باید قدردان زحماتشان باشیم.

وی شغل خبرنگاری را شغل انبیا دانست و افزود: بالاترین خبرنگار حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) بود که در برابر ظلم قیام و واقعه کربلا را به دست ما رساندند.

امام جمعه دوگنبدان با اشاره به تلاش خبرنگاران در ۱۲ روز جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان داشت: اگر خبرنگاران در این جنگ در بحث پیشگیری، مبارزه و پدافندی فعال نبودند شرایط الان متفاوت بود و باید قدردان خبرنگاران باشیم.

وی ابراز کرد: من در بیشتر اوقات در خطبه‌های نماز جمعه از مطالب شما که مطالبه گر مردم بودید استفاده می‌کنم.

حجت الاسلام هاشمی منش با بیان اینکه هیچ مدیری حق دیوار کشی بین خود و خبرنگار را ندارد عنوان کرد: صنف خبرنگاری یکی از مهمترین صنف‌ها بوده چرا که همواره مطالبه گر مشکلات مردم از مسئولین بوده است.

وی در خصوص بازداشت شهردار و بعضی از کارمندان شهرداری در شهرستان گفت: این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که اگر در جایی اشکال و کم کاری وجود دارد به جد پیگیر هستند.

امام جمعه دوگنبدان گفت: در نبود شهردار باید خدمات به مردم با کندی انجام نگیرد و روحیه خدمت ایجاد شود.

وی افزود: گفت وگو و بحث در بین مسئولین طبیعی است ولی همه نظرات باید در راستای هدفی مقدس و توسعه و آبادانی باشد.

حجت الاسلام هاشمی منش تصریح کرد: شهرستان گچساران به خاطر برپایی موکب ها در آنتن کشوری و جهانی قرار دارد و باید این همه زیبایی، شور و عشق خدمت به زائرین کربلا نشر داده شود.