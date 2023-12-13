به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه رونمایی از جایگزینی لیزر فیبری بومی سازی شده توسط مرکز علوم و فنون لیزر ایران با لیزر گازی در شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: این محصول به صورت مشترک و به مدت چهار سال تولید شد و خروجی این پروژه این است که ما توانستیم برای یکی از ایستگاه‌های گلوگاهی که موردنیاز بود یک خلق محصول با فناوری نوین بوده که در دنیا نیز کم نظیر است.

وی با بیان اینکه تولید این محصول کاهش قیمت و کاهش توقف در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: همه این‌ها حاصل کار دانشی و حرکت در مرز دانشی است که تبدیل به فناوری شده، فناوری تبدیل به سامانه شده و توانسته در فرایند صنعتی خودش را نشان دهد همان چیزی که در بخش جوش لیزری و سامانه‌های کنترل اتفاق افتاد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در چند سال گذشته دستگاه‌هایی برای همه خطوط تولید که از سامانه‌های اندازه‌گیری و کنترل دارای چشمه‌های رادیواکتیو استفاده می‌کنند طراحی، ساخته و در سیستم‌های قدیمی نصب شده جایگزین شده است، افزود: امیدواریم که دامنه همکاری‌ها که با خواستن و مطالبه فولاد مبارکه که اساساً به دنبال قطع وابستگی و رفع گلوگاه‌ها هستند کمک کرده ظرفیت دانشی حاکمیتی با ظرفیت‌هایی که سازمان انرژی اتمی دارد بتواند در خدمت به صنایع و به ویژه فولاد مبارکه ایفای نقش کند.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آلاینده بودن شرکت ذوب‌آهن و درخواست این شرکت برای بازسازی واحد کک سازی اظهار کرد: تاکنون این شرکت در این زمینه درخواستی برای بازسازی نداشته است و چنانچه ارتباط برقرار کنند ما بررسی خواهیم کرد و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.