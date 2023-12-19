مسکو: برجام هیچ جایگزینی ندارد و احیای آن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که احیای توافق هسته‌ای با ایران (برنامه جامع اقدام مشترک) موسوم به «برجام» ضروری است و این توافق هیچ جایگزینی ندارد.

نبنزیا در جریان نشستی در شورای امنیت سازمان ملل گفت: فدراسیون روسیه باور دارد که هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. احیای زودهنگام این توافق تنها راهی است که منافع منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی را تامین خواهد کرد.

وی تاکید کرد: امیدواریم که(آنتونیو گوترش) دبیرکل سازمان ملل که این توافق را بهترین راه ممکن برای حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران خوانده است، اجازه نخواهد داد تا عناصر جنجالی که دورنمای شکننده احیای کامل توافق وین را به خطر می‌اندازند، دست کم در گزارش‌هایش جایی داشته باشند.

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان، در سال ۲۰۱۵ توافق برجام را با ایران امضا کردند. دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکطرفه و غیرقانونی از این توافق خارج شد.

جو بایدن، جانشین وی در کاخ سفید همواره ادعاهایی را درباره تمایل واشنگتن برای بازگشت به این توافق هسته‌ای مطرح کرده است؛ با این حال، مذاکرات جهت احیای کامل برجام به سرانجام نرسید. بایدن نوامبر پارسال در جریان نشستی محرمانه با رای‌دهندگان دموکرات مدعی شد که برجام عملا مرده است اما واشنگتن تمایلی به اعلام عمومی آن ندارد!