به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانهای پروژه، تکآهنگ «رگ شهر» با صدای مسعود راستین بهزودی منتشر میشود. این اثر در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی در ایران و خارج از کشور منتشر میشود.
این خواننده افزود: این قطعه موسیقی با محوریت موضوع زایندهرود در استان اصفهان و با هدف همدلی مردم و مسئولان ساخته شد که آهنگسازی این اثر به عهده فرید حامدی و تولید آن توسط شرکت فرهنگی هنری بینالمللی پیکادو انجام شده است. هدف ما از ساخت این اثر همراهی با مردم استانهایی است که به نوعی با موضوع خشکسالی و بیآبی زایندهرود مرتبط هستند.
وی تاکید کرد: این اثر با همکاری نوازندههای بینالمللی از کشورهای ترکیه، مصر، کانادا، آمریکا، انگلستان و هند در مراحل نهایی قرار دارد.
راستین ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغههای اصلی من پرداختن به موضوعات ملی و میهنی است که در کار قبلی نیز با عنوان «شهر من و تو» از شهدا و جنگ خواندم و این بار برای شهر خود و زایندهرود قلب تپنده مردم اصفهان اثری را به صورت بینالمللی منتشر میکنم.
وی در پایان گفت: در تولید اثر «رگ شهر» مشاوران مهمی مانند محسن رنانی اقتصاد دان و رییس دانشگاه اقتصاد اصفهان، احمد کامرانیفر استاد دانشگاه تاریخ و عضو هیات علمی دانشگاه و محمد درویش ریاست کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو همکاری کردهاند.
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