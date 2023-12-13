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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

در قالب تک‌آهنگ «رگ شهر»؛

یک خواننده برای زاینده‌رود اصفهان می‌خواند

یک خواننده برای زاینده‌رود اصفهان می‌خواند

یکی ازخوانندگان موسیقی پاپ در رابطه با موضوع خشکسالی و بی‌آبی زاینده‌رود اصفهان تک‌آهنگ جدیدی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، تک‌آهنگ «رگ شهر» با صدای مسعود راستین به‌زودی منتشر می‌شود. این اثر در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی در ایران و خارج از کشور منتشر می‌شود.

این خواننده افزود: این قطعه موسیقی با محوریت موضوع زاینده‌رود در استان اصفهان و با هدف همدلی مردم و مسئولان ساخته شد که آهنگسازی این اثر به عهده فرید حامدی و تولید آن توسط شرکت فرهنگی هنری بین‌المللی پیکادو انجام شده است. هدف ما از ساخت این اثر همراهی با مردم استان‌هایی است که به نوعی با موضوع خشکسالی و بی‌آبی زاینده‌رود مرتبط هستند.

وی تاکید کرد: این اثر با همکاری نوازنده‌های بین‌المللی از کشورهای ترکیه، مصر، کانادا، آمریکا، انگلستان و هند در مراحل نهایی قرار دارد.

راستین ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی من پرداختن به موضوعات ملی و میهنی است که در کار قبلی نیز با عنوان «شهر من و تو» از شهدا و جنگ خواندم و این بار برای شهر خود و زاینده‌رود قلب تپنده مردم اصفهان اثری را به صورت بین‌المللی منتشر می‌کنم.

وی در پایان گفت: در تولید اثر «رگ شهر» مشاوران مهمی مانند محسن رنانی اقتصاد دان و رییس دانشگاه اقتصاد اصفهان، احمد کامرانی‌فر استاد دانشگاه تاریخ و عضو هیات علمی دانشگاه و محمد درویش ریاست کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو همکاری کرده‌اند.

کد مطلب 5966002
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      ممنونم از کار هنری شما
    • محمد IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      احسنت به این روحیه ملی گرا
    • زهرا سادات IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      احسنت به این خواننده با شرف و وطن دوست
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      درود بر شما

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