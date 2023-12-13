۳ هزار میلیارد تومان برای نیازمندان کردستانی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بانه اظهار کرد: هدف از تأسیس کمیته امداد رسیدگی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و کسانی که نیازمند مالی بوده تحت حمایت این نهاد قرار گرفتهاند.
وی افزود: این نهاد در کنار خدمات حمایتی، کمک به توانمندسازی و خدمات فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
طوسی ادامه داد: هم اکنون ۱۶۰ هزار نفر و در قالب ۷۵ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان هستند.
وی گفت: ۳۳ هزار زن سرپرست خانوار، ۲۳ هزار دانشآموز، یک هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۱۱ هزار کودک یتیم و نیازمند جزو مددجویان تحت حمایت این نهاد هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: طی دو سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق این نهاد برای مددجویان و نیازمندان کردستانی هزینه شده است.
وی تصریح کرد: طی هشت ماهه امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در قالب کمکهای مردمی جمعآوری و در بین نیازمندان این استان توزیع شده است.
طوسی گفت: ۸۵ میلیارد تومان از این مبلغ از طریق مراکز نیکوکاری جمعآوری و توسط هیئت امنا، معتمدین و خیران در بین نیازمندان شناسایی شده آن مراکز توزیع شده است.
وی با بیان اینکه همچنین از این مبلغ ۳۶ میلیارد تومان از طریق ۱۷ هزار حامی به حساب ۱۱ هزار کودک یتیم و نیازمند این استان واریز شده، ادامه داد: ۳۲ میلیارد تومان از این کمکها نیز از طریق مسؤولان و خیران و در مناسبتهای رمضان، جشن عاطفهها نیکوکاری جمعآوری و در سرفصلهای مختلف برای نیازمندان هزینه شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گفت: ۵۴ میلیارد تومان از کمکهای مردمی امسال نیز در قالب زکات بوده که حدود یک درصد آن به میزان ۵۲۰ میلیون تومان به حساب کمیته امداد واریز شده و در سرفصلهای مختلف خدمات برای مددجویان هزینه شده است.
وی تصریح کرد: مابقی زکات جمع آوری امسال با نظارت و همکاری خیران، معتمدان و امامان جمعه و جماعت در بین نیازمندان همان محل جمعآوری توزیع شده و گزارش آن به دبیرخانه شورای زکات ارسال و ثبت و ضبط شده است.
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