به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته پنجم تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که صد و دومین دربی این دو تیم بود، از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه امروز پنجشنبه (۲۳ آذر) در ورزشگاه آزادی تهران و به قضاوت موعود بنیادی فر برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک به یک رسیدند. امید عالیشاه(۸۹) برای پرسپولیس و کوین یامگا (۷+۹۰ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

جواد نکونام در نشست خبری پس از این دیدار گفت: قبل از هر چیز تولد ناصر حجازی یکی از اسطوره های فوتبال کشورمان را تبریک و در گذشت او را تسلیت می گویم و ناراحتیم که بین ما نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه انتقاداتش را به سمت تلویزیون چرخاند و گفت: این آخرین نشست خبری من هست که اگر دوربین باشد صحبت می کنم. بنشینند با کارشناسان شیتیل بگیر و مجری های یک قرون دوزاری صحبت کنند. خواهش می کنم بی احترامی به شما و اصحاب رسانه نباشد چون بی احترامی به باشگاه بزرگ استقلال شد.

او درباره این دیدار افزود: ۲۰ دقیقه اول را به دلیل جاگیری های اشتباه از دست دادیم اما می توانستیم نیمه اول گل بزنیم. نیمه دوم به طور کامل دست ما بود. متاسفانه روی یک اشتباه و یک لحظه غفلت گل خوردیم. بهترین بازیکن ما آرمین سهرابیان یک لحظه تمرکز نداشت. در رختکن هم گفتم بهترین بازیکن ماست.

وی ادامه داد: اشتباهات تیم برای من است. قبل از گل خوردن می توانستیم گل بزنیم. بعد از گلی که خوردیم باز هم خوب بودیم. صددرصد صحنه اول هم پنالتی بود. آن وقت تیم حریف می گفت ما بردیم. از سه صحنه، دو بار برای استقلال باید پنالتی گرفته می شد. آقایان مسئول VAR در همه ورزشگاه ها نیاز است.

نکونام ادامه داد: بعد از گلی که خوردیم در یک لحظه مجبور شدیم ترکیب را تغییر دهیم. خیلی بهتر و قوی‌تر از پرسپولیس بودیم.

او درباره نحوه خوشحالی خود که سمت نیمکت پرسپولیس تاکید کرد: خوشحالی طبیعی بود هرجوری دوست داشته باشم خوشحالی می کنم.

نکونام درباره نارضایتی از عملکرد گوستاوو بلانکو و مهرداد محمدی یادآور شد: درباره بلانکو یک لحظه یادش رفت و به او نکته اشاره کردم.

سرمربی استقلال درباره صحبت با سیدحسین حسینی برای اینکه بعد از پنالتی روی زمین بیفتد وقت را بگیرد گفت: بله من گفتم! به او گفتم چون پنج فوروارد در زمین وارد کرده بودم باید وقفه ای می دادم که تاکتیک را تغییر کنم.

جواد نکونام که در طول نشست خبری ادبیات نامناسبی را استفاده می کرد مجددا کارشناسان را شیتیل بگیر خطاب کرد و گفت: یکسری کارشناس شتیل بگیر هستند که کارشناسی دل به خواه هستند. کارشناسی که با حب و بغض درباره تیمم صجبت می کند. برخی هم پیامک به مجری می دهند که درباره اش صحبت کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که برای رسیدن به صدر جدول سختی کشیده است گفت: من از روز اول برای چند پست بازیکن نداشت اما سختی کشیدم تا به صدر رسیدیم. هیچی تیمی اندازه من سختی نکشید و هیچ مربی هم به اندازه من سختی نکشید. باید سر تا پای این بازیکنان را طلا گرفت.

جواد نکونام در مورد ترسو بودن تیمش در نیمه اول گفت: استقلال با برنامه بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که تیمش به بازیکنان بهتری نیاز دارد تا در نیم فصل دوم بهتر بازی کند گفت: نتایج سایر تیم ها برای من اهمیتی ندارد. سپاهان با آن تیمی که دارد....(نکونام در این بخش صحبت هایش را قطع کرد و ادامه نداد.)

وی در مورد کسر امتیاز از استقلال نیز گفت: من قبل از بازی هم گفتم همه چیز به ضرر استقلال است. اگر از ما کسر امتیاز کنند از بقیه باید پنج امتیاز کسر شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: مشکل بعدی ما رفتار صدا و سیما است. کری بخوانید اما بی احترامی نکنید. تا موقعی که رسما عذرخواهی نکنند با صدا و سیما نه خودم و نه بازیکنان صحبت نمی کنم.