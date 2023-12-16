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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۶

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

امدادگران چهارمحال و بختیاری آماده خدمت در فصل سرما

امدادگران چهارمحال و بختیاری آماده خدمت در فصل سرما

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: با نزدیک شدن فصل سرما تا کنون به ۲۴۰ حادثه دیده و گرفتار در برف و کولاک استان خدمت رسانی کردند.

مسعود مثنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته به ۲۴۰ حادثه دیده در برف و کولاک استان خدمات امدادی / نجات از برف و اسکان اضطراری ارائه شد.

وی تصریح کرد: با آغاز بارشهای برف و باران در نقاط مختلف بخصوص ارتفاعات / گردنه‌ها ومناطق کوهستانی استان سفید پوش شده و رانندگان بهتر است در محورهای مواصلاتی برف گیر با احتیاط تردد کنند.

مثنوی افزود: در این مدت، ۹ حادثه شامل ۵ مورد برف و کولاک، ۲ مورد جاده‌ای، ۱ مورد خدمات حضوری و ۱ مورد نیز سیل و آبگرفتگی در محورهای بروجن به لردگان و سه راهی امام قیس، کوهرنگ، مسجد سلیمان به گردنه چری، بره مرده به سرخون، بروجن به لردگان گردنه گوشنگلی به وقوع پیوست.

وی اضافه کرد: ۲۴۰ حادثه دیده در این حوادث در چهارمحال و بختیاری برجا ماند و دو مادر باردار به مرکز درمانی منتقل شد و ۵ نفر نیز اسکان اضطراری یافتند.

مثنوی بیان داشت: ۴۲ امدادگر و نجاتگر در قالب ۱۳ تیم عملیاتی با ۹ دستگاه آمبولانس جهت خدمت رسانی به این حوادث اعزام شدند.مثنوی گفت: ۵۰ تخته پتو، ۱۶ عدد بطری آب معدنی، ۱۶ بسته غذایی، نان، خرما، بیسکویت و.... از جمله اقلام توزیع شده در بین حادثه دیدگان است.

کد مطلب 5967780

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