اردوی جهادی دندانپزشکی در جزیره خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مدیریت عملیات عمومی خارگ صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه برگزاری برنامه‌های عام المنفعه شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیریت عملیات عمومی و با هدف زمینه‌سازی برای اثرگذاری بیشتر خدمات تخصصی پزشکی در جامعه بومی و آشنایی بیشتر آنان با نیازها و چالش‌های موجود در جامعه، اردوی جهادی دندانپزشکی و کارگاه آموزشی برای دانش آموزان جزیره خارگ به همت شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران برگزار شده است.

حسین احمدی با بیان اینکه این گروه جهادی شامل ۱۱ دندانپزشک و ۱۰ دستیار هستند، افزود: این تیم مجرب با ۱۰ یونیت دندانپزشکی در جزیره خارگ حضور یافته و به ۵۰۰ دانش آموز در مقطع ابتدایی نیز آموزش مراقبت‌های دندانپزشکی خواهند داد.

وی زمان حضور پزشکان جهادی در جزیره خارگ را از ۲۳ لغایت ۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.

تحقق مسؤولیت اجتماعی

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز گفت: با تاکید مقام عالی وزارت و موافقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و در جهت خدمات رسانی به مردم جزیره خارگ، هماهنگی لازم برای اعزام گروه دندانپزشکان جهادی در این جزیره صورت گرفته است.

عباس غریبی افزود: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان شرکتی فنی، عملیاتی و حرفه‌ای با وجود وظایف ذاتی خود در زمینه دریافت، ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی، به محیط پیرامون خود به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی همواره توجه داشته است.

وی اظهار کرد: خدمت به مردم و یاری رساندن به آنها از وظایفی است که بسیاری از ما خواهان انجام آن هستیم و با توجه به اینکه هزینه‌های درمانی، پزشکی و دندانپزشکی برای برخی اقشار بسیار سنگین است و بسیاری از افراد محروم و نیازمند توانایی مالی برای درمان بیماری را ندارند از این رو هماهنگی اعزام گروه جهادی دندانپزشکی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به حضور پزشکان در قالب تیم پزشکی جهادی اشاره کرد و ابراز داشت: اقدام ارزشمند پزشکان جهادگر در حوزه سلامت و فعالیت جهادی در مناطق کم برخوردار، اقدامی خداپسندانه و بیانگر عشق به هم نوع است که جای قدردانی دارد.