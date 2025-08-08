خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده*: خبرنگاری در استان بوشهر و به‌ویژه جزیره خارگ، با شرایط و چالش‌های منحصر به فردی همراه است که این حرفه را در این منطقه به سطحی تخصصی و چندوجهی ارتقا داده است. جزیره خارگ، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز عملیاتی و صادراتی صنعت نفت کشور، طی دو دهه گذشته محلی برای فعالیت مستمر و حرفه‌ای خبرنگاران حوزه‌های نفت، انرژی، محیط زیست و جامعه بوده است.

خبررسانی در جزیره خارگ با محدودیت‌هایی از نظر جغرافیایی و زیرساختی مواجه است. به دلیل فاصله این جزیره از ساحل و شرایط خاص اقلیمی، امکانات ارتباطی و مخابراتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده که سرعت و کیفیت انتقال اخبار را تحت تأثیر قرار داده است.

کمبود پهنای باند و عدم پایداری شبکه اینترنت، از جمله موانع اصلی در مسیر تولید و انتشار محتوای خبری بوده که البته با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و بهبود خطوط انتقال داده، روند بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.

در این فضا، خبرنگاران حرفه‌ای جزیره خارگ مجبور بوده‌اند علاوه بر توانمندی‌های معمول رسانه‌ای، دانش و درک عمیقی از فرآیندهای پیچیده صنعت نفت و انرژی داشته باشند تا بتوانند گزارش‌ها و تحلیل‌های تخصصی را به‌صورت دقیق، به موقع و قابل فهم برای مخاطبان ارائه دهند.

نقش حیاتی خبرنگاران در ایجاد پل ارتباطی میان صنعت، مردم و محیط زیست

خبرنگاران خارگ، نه تنها به عنوان گزارشگر رویدادها بلکه به عنوان تحلیلگر مسائل صنعتی و زیست‌محیطی عمل کرده‌اند. آنان پل ارتباطی مهمی میان شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره، مسئولان و جامعه محلی بوده‌اند که با تسلط بر موضوعات تخصصی و شناخت دقیق شرایط منطقه، توانسته‌اند به درک بهتر مسائل و افزایش شفافیت کمک کنند.

تربیت و آموزش مستمر خبرنگاران، توجه ویژه به توسعه مهارت‌های تخصصی و ارتباط مؤثر با نهادهای مرتبط، از ارکان موفقیت این حوزه بوده است. این تخصص‌گرایی در خبررسانی، الگویی ارزشمند برای دیگر مناطق صنعتی و حساس کشور به شمار می‌رود.

فرصتی برای بازخوانی دستاوردها و نگاهی به آینده

امسال، به مناسبت بیستمین سال آغاز فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای در جزیره خارگ، فرصتی طلایی پیش آمده تا هم به تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران این منطقه ارج نهاده شود و هم ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقا توانمندی‌های رسانه‌ای بیشتر مورد تأکید قرار گیرد.

خبرنگاران جزیره خارگ با وجود چالش‌های متعدد، ثابت کرده‌اند که حتی در شرایط دشوار و با محدودیت‌ها، می‌توانند نقش مؤثر خود را در اطلاع‌رسانی صحیح و تخصصی ایفا کنند. ادامه این مسیر نیازمند حمایت‌های مستمر از سوی دستگاه‌های متولی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به آموزش‌های تخصصی است تا خبرنگاری در این خطه مهم کشور، به جایگاهی متناسب با اهمیت استراتژیک خود دست یابد.

*فعال رسانه