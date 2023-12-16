رکورد منحصر به فرد شاگردان «اوزونیدیس» در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در فصل بیست و سوم کار خود را با «مارینوس اوزونیدیس» آغاز کرد و این تیم تاکنون ۱۱ بازی انجام داده و ۱۷ امتیاز کسب کرده و در جایگاه هفتم جدول جای گرفته است.

گل گهر در این فصل آمار عجیبی را از خود به ثبت رسانده است، شاگردان اوزونیدیس در ۱۱ دیداری که وارد زمین شده‌اند هیچگاه در نیمه دوم بازی را به حریف خود واگذار نکرده‌اند و این نشان می‌دهد که اوزونیدیس در تمام بازی‌ها نیمه مربیان را به رقبای خود نباخته است.

گل گهری ها تا پایان فصل باید با تیم‌های سپاهان (معوقه هفته ششم)، آلومینیوم اراک، استقلال تهران و ذوب آهن دیدار کند که نشان می‌دهد آنها کار راحتی تا پایان نیم فصل ندارند و باید دید که می‌توانند آمار خوب خود را حفظ کنند یا خیر.

احمدرضا زنده روح و سعید سحرخیزان هر کدام با ۳ گل زده بهترین آمار گلزنی را برای تیم خود به ثبت رسانده و اوزونیدیس نگاه ویژه‌ای به این دو بازیکن برای ادامه مسابقات دارد.