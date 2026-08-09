به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به اقدامات سپاه در حوزه محرومیت‌زدایی اظهار کرد: مأموریت اصلی سپاه پاسداران دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما در کنار آن، مردم‌داری، مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات با اولویت مناطق کم‌برخوردار، مرزی و حساس انجام می‌شود، افزود: سپاه بر اساس تکلیف خود در کنار مردم قرار دارد و تلاش می‌کند مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان را پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام کند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه ادامه داد: بخشی از این اقدامات در قالب حمایت‌های معیشتی و اشتغال‌زایی انجام می‌شود که توزیع چرخ‌های خیاطی برای توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار از جمله آن است.

سردار حزنی همچنین از تأمین و توزیع یک‌هزار سری جهیزیه در سطح کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها کاهش آلام مردم و ایجاد زمینه برای توانمندسازی خانواده‌های نیازمند است و انجام این خدمات برای سپاه افتخار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان فارس، از اقدامات بسیج سازندگی و قرارگاه احمد بن موسی(ع) در حاشیه شهر شیراز قدردانی کرد و افزود: کارهای خوبی در این مناطق انجام شده و باید با تقویت این روند، خدمات بیشتری به مناطق کم‌برخوردار ارائه شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره مسائل و مشکلات مناطق محروم تأکید و تصریح کرد: رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌های جامعه و بیان کمبودها، مشکلات را در برابر مسئولان قرار می‌دهند و می‌توانند زمینه تصمیم‌گیری و رفع آن‌ها را فراهم کنند.