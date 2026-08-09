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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه پای کار محرومیت‌زدایی در حاشیه شیراز است

قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه پای کار محرومیت‌زدایی در حاشیه شیراز است

شیراز- معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی سازندگی سپاه با تقدیر از اقدامات قرارگاه احمد بن موسی(ع) در حاشیه شهر شیراز، بر تداوم خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به اقدامات سپاه در حوزه محرومیت‌زدایی اظهار کرد: مأموریت اصلی سپاه پاسداران دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما در کنار آن، مردم‌داری، مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات با اولویت مناطق کم‌برخوردار، مرزی و حساس انجام می‌شود، افزود: سپاه بر اساس تکلیف خود در کنار مردم قرار دارد و تلاش می‌کند مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان را پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام کند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه ادامه داد: بخشی از این اقدامات در قالب حمایت‌های معیشتی و اشتغال‌زایی انجام می‌شود که توزیع چرخ‌های خیاطی برای توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار از جمله آن است.

سردار حزنی همچنین از تأمین و توزیع یک‌هزار سری جهیزیه در سطح کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها کاهش آلام مردم و ایجاد زمینه برای توانمندسازی خانواده‌های نیازمند است و انجام این خدمات برای سپاه افتخار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان فارس، از اقدامات بسیج سازندگی و قرارگاه احمد بن موسی(ع) در حاشیه شهر شیراز قدردانی کرد و افزود: کارهای خوبی در این مناطق انجام شده و باید با تقویت این روند، خدمات بیشتری به مناطق کم‌برخوردار ارائه شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره مسائل و مشکلات مناطق محروم تأکید و تصریح کرد: رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌های جامعه و بیان کمبودها، مشکلات را در برابر مسئولان قرار می‌دهند و می‌توانند زمینه تصمیم‌گیری و رفع آن‌ها را فراهم کنند.

کد مطلب 6912495

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