به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به اقدامات سپاه در حوزه محرومیتزدایی اظهار کرد: مأموریت اصلی سپاه پاسداران دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما در کنار آن، مردمداری، مردمیاری و محرومیتزدایی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه این اقدامات با اولویت مناطق کمبرخوردار، مرزی و حساس انجام میشود، افزود: سپاه بر اساس تکلیف خود در کنار مردم قرار دارد و تلاش میکند مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیتزدایی سپاه ادامه داد: بخشی از این اقدامات در قالب حمایتهای معیشتی و اشتغالزایی انجام میشود که توزیع چرخهای خیاطی برای توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار از جمله آن است.
سردار حزنی همچنین از تأمین و توزیع یکهزار سری جهیزیه در سطح کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرحها کاهش آلام مردم و ایجاد زمینه برای توانمندسازی خانوادههای نیازمند است و انجام این خدمات برای سپاه افتخار محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان فارس، از اقدامات بسیج سازندگی و قرارگاه احمد بن موسی(ع) در حاشیه شهر شیراز قدردانی کرد و افزود: کارهای خوبی در این مناطق انجام شده و باید با تقویت این روند، خدمات بیشتری به مناطق کمبرخوردار ارائه شود.
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیتزدایی سپاه همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی درباره مسائل و مشکلات مناطق محروم تأکید و تصریح کرد: رسانهها با انعکاس واقعیتهای جامعه و بیان کمبودها، مشکلات را در برابر مسئولان قرار میدهند و میتوانند زمینه تصمیمگیری و رفع آنها را فراهم کنند.
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