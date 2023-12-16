مورینیو ۱۱ بازیکن برتر دوران مربیگری اش را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «خوزه مورینیو» سرمربی پرتغالی تیم فوتبال «آ اس رم» ایتالیا با کسب ۲۷ عنوان قهرمانی در دوران مربیگری خود یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال است. او دو بار در فصل ۲۰۰۳ با پورتو و ۲۰۰۹ با اینتر موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا شده است.

پادکست فوتبالی «The Obi One Podcast» در برنامه‌ای به گفت و گو با «مورینیو» پرداخته است. مورینیو در این پادکست به معرفی ۱۱ بازیکن برتری که در دوران مربی‌گری با آنها کار کرده، پرداخته است.

ریکاردو کاروالیو، مسوت اوزیل، کریستیانو رونالدو، پیتر چک، گالاس، جان تری، خاویر زانتی، فرانک لمپارد، ماکه له له، ادن هازار و دیدیه دروگبا یازده بازیکنی هستند که مورینیو از آنها به عنوان بهترین بازیکنانی که با آنها کار کرده یاد کرد.