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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۲

مورینیو ۱۱ بازیکن برتر دوران مربیگری اش را معرفی کرد

مورینیو ۱۱ بازیکن برتر دوران مربیگری اش را معرفی کرد

خوزه مورینیو ۱۱ بازیکن برتری که در دوران مربی گری با آنها کار کرده است را معرفی کرد و در این بین ستارگانی چون رونالدو، لمپارد و ادن هازار حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، «خوزه مورینیو» سرمربی پرتغالی تیم فوتبال «آ اس رم» ایتالیا با کسب ۲۷ عنوان قهرمانی در دوران مربیگری خود یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال است. او دو بار در فصل ۲۰۰۳ با پورتو و ۲۰۰۹ با اینتر موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا شده است.

پادکست فوتبالی «The Obi One Podcast» در برنامه‌ای به گفت و گو با «مورینیو» پرداخته است. مورینیو در این پادکست به معرفی ۱۱ بازیکن برتری که در دوران مربی‌گری با آنها کار کرده، پرداخته است.

ریکاردو کاروالیو، مسوت اوزیل، کریستیانو رونالدو، پیتر چک، گالاس، جان تری، خاویر زانتی، فرانک لمپارد، ماکه له له، ادن هازار و دیدیه دروگبا یازده بازیکنی هستند که مورینیو از آنها به عنوان بهترین بازیکنانی که با آنها کار کرده یاد کرد.

کد مطلب 5968191

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    نظرات

    • پارسا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      15 12
      پاسخ
      چرا آزمون رو نگفت؟؟😂
    • ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      24 6
      پاسخ
      خنده دار اونجاست که انتظار داریم اسم سردار ازمون را بیاره؟
    • AE ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      8 4
      پاسخ
      درود بر ‌‌‌‌مورینیبزرگ ‌‌‌‌‌همه‌این بازیکنان ‌‌زیر دست ‌‌مورینیو در بهترین سطح فوتبال ‌‌‌‌شان‌ را‌‌ارایه‌ کردند فقط‌ اشنایدر هلندی نبود حیف شد

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