به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکو گفت: ابوالفضل طیبی خرمی، جوان ۳۷ ساله آبادهای، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، فرآیند اهدای اعضای وی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با حضور تیم تخصصی پیوند اعضای شیراز، اقدامات لازم برای اهدای عضو انجام و بیمار برای طی مراحل تخصصی به بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینا شیراز منتقل شد.
مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) آباده ادامه داد: کبد و ۲ کلیه این جوان برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد که این اقدام خداپسندانه میتواند در صورت مناسب بودن شرایط سایر اعضا و بافتها، به نجات جان چندین بیمار و رهایی دهها نفر از معلولیت کمک کند.
نیکو با قدردانی از خانواده این جوان برای این تصمیم انساندوستانه تأکید کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه میتواند زمینه نجات جان بیماران بسیاری را فراهم کند و به آنان فرصت دوبارهای برای زندگی ببخشد.
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