  1. استانها
  2. فارس
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

اهدای کبد و کلیه‌های جوان ۳۷ ساله آباده‌ای به بیماران نیازمند

اهدای کبد و کلیه‌های جوان ۳۷ ساله آباده‌ای به بیماران نیازمند

آباده- مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) آباده از اهدای کبد و ۲ کلیه جوان ۳۷ ساله‌ای که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده به بیماران نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکو گفت: ابوالفضل طیبی خرمی، جوان ۳۷ ساله آباده‌ای، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، فرآیند اهدای اعضای وی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با حضور تیم تخصصی پیوند اعضای شیراز، اقدامات لازم برای اهدای عضو انجام و بیمار برای طی مراحل تخصصی به بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی‌سینا شیراز منتقل شد.

مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) آباده ادامه داد: کبد و ۲ کلیه این جوان برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد که این اقدام خداپسندانه می‌تواند در صورت مناسب بودن شرایط سایر اعضا و بافت‌ها، به نجات جان چندین بیمار و رهایی ده‌ها نفر از معلولیت کمک کند.

نیکو با قدردانی از خانواده این جوان برای این تصمیم انسان‌دوستانه تأکید کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه می‌تواند زمینه نجات جان بیماران بسیاری را فراهم کند و به آنان فرصت دوباره‌ای برای زندگی ببخشد.

کد مطلب 6911760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیویس ...اریایی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      23 0
      پاسخ
      روح این جوان آباده ای شاد وقرین رحمت الهی وبه خانواده ایشان صبرو استقامت برای درگذشت جوان عزیزشان
    • عباس قاشد مالیان یزدی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      14 0
      پاسخ
      روحش شاد. خداوند متعال به خانواده محترم و با شعور این جوان صبر عنایت کند. خدا رحمتش کنه.
    • مومنی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      2 0
      پاسخ
      روح این جوان عزیز با امام حسین علیه السلام محشور بشه خدایا مورد رحمت واسعه اش قرار بده
    • بانوی ایرانی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      @ببخشید چرا نوشتین اباده ای در حالی که برای شهرستان خرمبید بوده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها