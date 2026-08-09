ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی آغاز شد/ اعلام جزئیات ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ بعد از دوبار تعویق زمانی در اسفندماه ۱۴۰۴ و مردادماه ۱۴۰۵ از روز ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. فرصت ثبت نام در این آزمون تا ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.



آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار می شود.



هزینه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال (۷۲۵ هزار تومان) است و مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) ارسال پیام کوتاه آزمون است.



داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. با توجه به عدم پیش بینی تمدید ثبت نام، توصیه می شود در مدت تعیین شده ثبت نام انجام شود.



در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع ذیربط، مقرر شود تا تمدید ثبت نام انجام شود مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام برای هر نوبت امتحانی در مرحله تمدید، مبلغ ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال (یک میلیون و ۴۸۵ هزار تومان) اخذ خواهد بود.



مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ درج شده است.



در صورت ارائه اطلاعات خلاف مانند: مغایرت معدل (کارشناسی و کاردانی) - متعهد خدمت سهمیه عدالت آموزشی که بیش از نیمی از تعهدات باقی مانده است - مغایرت مدرک تحصیلی - انتخاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران علیرغم عدم احراز شرایط استفاده - عدم ارائه سابقه کار برای رشته تکنولوژی گردش خون - عدم فراغت از تحصیل در زمان مقرر- و سایر ضوابط منجر به لغو قبولی می شود.



الف – شرایط عمومی :داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون باید دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند :



۱. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد



۲. واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور



۳. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی



۴. پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران



۵. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها



۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری



۷. عدم اشتهار به فساد اخلاقی



ب – شرایط اختصاصی لازم برای داوطلبان به شرح زیر است:



داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی



داراب ودن دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته های امتحانی کارشناسی ارشد بر اساس مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی مطابق جدول اعلام شده از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور حسب تایید وزارت بهداشت یا وزارت علوم و یا گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ توسط دانشگاه مربوطه برای دانشجویان سال آخر. افرادی که بعد از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فارغ التحصیل شوند، مجاز به شرکت در آزمون نیستند. (سایر ضوابط در دفترچه درج شده است.)



عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور (بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته). ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد صرفاً جهت دوره حضوری بوده و جهت دوره غیر حضوری مجازی، این ممنوعیت وجود ندارد.



براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم یا از ادامه تحصیل منصرف می شود، پس از تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل خود، با رعایت ضوابط اعلام شده می تواند مجدداً در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت کند.



براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل که در حال حاضر دانشجو بوده و متقاضی ثبت نام و شرکت در این آزمون هستند، در صورت پذیرش و ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده، باید تا زمان قبولی در این آزمون، انصراف دهند. بدیهی است در صورتی که پذیرفته شدگان این امر را رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.



براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان آموزش رایگان سال قبل، چه ثبت نام کرده باشند یا نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال بعد را ندارند. در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون، ۲ سال بعد از قبولی، باید قبل از شروع زمان ثبت نام آزمون، از آن دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند.

بعبارتی پذیرفته شده دوره رایگان آزمون سال ۱۴۰۴ غیرمجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ و پذیرفته شده دوره رایگان آزمون سال ۱۴۰۵ غیرمجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۶ هستند.



پذیرفته شدگان دوره شهریه پرداز (کلیه رشته محل های مشمول پرداخت شهریه) (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان) می توانند طبق این بند و رعایت سایر ضوابط آزمون، در آزمون سال ۱۴۰۵ شرکت کنند.



براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از آموزش رایگان، چنانچه مجدداً با مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود متقاضی شرکت در رشته های این آزمون هستند، در صورت قبولی در رشته محل های رایگان این آزمون، ملزم به پرداخت شهریه هستند. اگر در مقطع کارشناسی ارشد قبلی، از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند، در صورت پذیرش در رشته محل های رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نیستند.



وزارت بهداشت، به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی کند.



شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه های مربوطه است.



براساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، تمام وقت است.



براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی مورد پذیرش برای رشته تکنولوژی گردش خون، در بخش های بیمارستانی و بالینی جهت شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه داوطلبان متقاضی این رشته ضروری است. اگر این سابقه در بخشهای بالینی بیمارستان خصوصی و یا مربوط به گذراندن دوره طرح نیروی انسانی در بخشهای بالینی بیمارستان باشد قابل قبول است.



براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، کسب حداقل ۳۰ درصد از نمره کل آزمون (کتبی) با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.



براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی معدل مقطع قبلی (کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و دوره کاردانی برای کارشناسی ناپیوسته) با سهم ۲۰ درصد در آزمون کارشناسی ارشد اعمال می شود.



طبق اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، طبق بخشنامه مربوطه مدت تعهد کلیه دانشجویان و دانش آموختگان سهمیه عدالت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، ۲ برابر دوره تحصیلی مصوب، بدون اعمال ضریب منطقه ای است. ارائه مدرک تحصیلی، بعد از اتمام دوره تعهد انجام می پذیرد و کلیه پذیرفته شدگان این سهمیه، مکلف به سپردن سند تعهد محضری هستند.



براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است و پس از پذیرش، رشته محل پذیرفته شده اعم از رشته، محل، رایگان، شهریه پرداز تغییر نخواهد یافت.



در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی جاری خواهد بود.



وضعیت وظیفه عمومی باید براساس دفترچه راهنمای ثبت نام مشخص باشد.



همچنین شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باید مشخص باشد. کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی باید قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون در خصوص طرح نیروی انسانی خود، از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، وضعیت خود را مشخص کرده و منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و پذیرش نهایی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده خود داوطلب است.



در حال حاضر رشته های مورد نیاز مکلف به انجام خدمت موضوع قانون مطابق اعلام اداره طرح نیروی انسانی، به این شرح هستند: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژی)، مامایی، تغذیه، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انفورماتیک پزشکی، مددکاری اجتماعی (صرفاً فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی)، اقتصاد سلامت، اقتصاد بهداشت.



دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت از پذیرفته شدگان اقدام به اخذ تعهد خواهد کرد.



داوطلب باید در انتخاب سهمیه خود دقت کند. تغییر سهمیه آزمون پس از اتمام آخرین مهلت ویرایش، در هیچ یک از مراحل آزمون امکانپذیر نیست. (در هر صورت: پیش از پذیرش، پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلب).

سهمیه های انتخابی بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی عبارتست از آزاد، رزمندگان و ایثارگران (۲۵ درصد و ۵ درصد از ظرفیت). سهمیه بومی مناطق محروم (۳۰ درصد از ظرفیت فقط برای رشته هایی که مشخص می شود). متقاضی باید بر اساس احراز شرایط، در ابتدا یکی از ۲ سهمیه اصلی آزاد یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب کند سپس در سهمیه انتخابی، در صورت داشتن شرایط هر یک از موارد زیر، گزینه مربوطه شامل الف: سهمیه بومی مناطق محروم (بر اساس رشته و استان مشخص شده) ب: استعداد درخشان با آزمون ج- استعداد درخشان بدون آزمون د- کادر نیروی مسلح : مخصوص تحصیل در ۲ دانشگاه بقیه الله و ارتش را انتخاب کند.