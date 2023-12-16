تولید تجهیزات و فناوریهای حوزه گاز با مهندسی معکوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری‌های نوآورانه، فناورانه و علمی میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در سه محور اصلی «ارتقای سطح علمی، فناوری و نوآوری در سطح فعالیت شرکت»، «تعریف طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با رویکرد تحول در فعالیت‌های اقتصادی» و «کمک به ایجاد و توسعه نظام نوآوری مبتنی بر فناوری» منعقد شد.

نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، گفت: سال‌هاست که کشور ما در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته است. با وجود این تحریم‌ها ما توانسته‌ایم با اتکاء به توان متخصصان کشور بسیاری از چالش‌های این حوزه را برطرف کنیم. امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید، پالایش و انتقال داده می‌شود. همچنین برای بومی‌سازی و رشد ساخت داخل تجهیزاتی مانند توربین و کمپرسور حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: همچنین توانسته‌ایم با مهندسی معکوس برخی تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز کشور را تولید کنیم. ساخت ۲۰۰ دستگاه کمپرسور، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار، ساخت پوشش‌های سخت و فوق سخت نانوساختار، هوشمندسازی، استفاده از فناوری ANG (گاز طبیعی جذبی) به‌منظور پیک‌سایی مصرف، ذخیره‌سازی گاز و ذخیره‌سازی هیدروژن و توسعه محصولات کامپوزیت و همچنین جذب، ذخیره‌سازی و استفاده از دی‌اکسیدکربن از جمله این فناوری‌هاست.