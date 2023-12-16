اولیای دم قاتل را بخشیدند/نجات از قصاص پس از ۱۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب افراسیاب ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در روستای عُروه از توابع بخش مرکزی شهرستان لنده، در سال ۱۳۹۲ بر اثر نزاع بین زن و شوهر، زن به قتل رسید و پس از دستگیری قاتل و طی م راحل دادرسی، در انتهای امر رأی به قصاص قاتل صادر شد.

وی بیان داشت: پرونده با دستور دادستان به شعبه شورای حل اختلاف شهرستان لنده جهت صلح و سازش ارجاع شد.

افراسیاب تصریح کرد: با گذشت اولیای دم و تلاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف شهرستان لنده و متنفذین و ریش سفیدان، این پرونده قتل پس از ۱۲ سال با بخشش مختومه شد.

وی بیان داشت: اقدام خداپسندانه و کریمانه خانواده نعمتی برای گذشت و اعلام رضایت، نشان از ایمان و صبر جزیل این خانواده دارد.

افراسیاب افزود: خانواده مقتول با اقدام انسان‌دوستانه علاوه بر عفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار را نیز در جامعه فراهم کردند.