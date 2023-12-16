به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی را که در یکی از خانه‌های شرق خان‌یونس سنگر گرفته بودند با راکت ضدنفر هدف قرار داده و آنان را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.

علاوه بر این یک گروه ۷ نفره نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز در شرق خان‌یونس از سوی گردان‌های قسام با ۲ بمب دستی هدف گرفته شد و پس از آن که دیگر نظامیان صهیونیست برای نجات آن‌ها آمدند، این گروه نیز با یک بمب دیگر هدف گرفته شدند و به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.

علاوه بر این مبارزان قسام ۳ تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق شهر خان‌یونس با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

یک تانک مرکاوا دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در شمال شرق شهر خان‌یونس از سوی گردان‌های قسام با بمب «فدایی» هدف گرفته شد.

همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که یک جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شهر دیرالبلح با راکت «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده و آن را به صورت کامل سوزانده است.

مبارزان قسام ۲ نفربر و یک بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در شرق خان‌یونس با خمپاره، بمب «شواظ» و راکت‌های یاسین ۱۰۵ و تاندوم در خان‌یونس هدف قرار دادند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که یک تانک و یک بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی از نوع «دی ۹» را در تل الزعتر در شمال نوار غزه با راکت تاندوم هدف قرار داده است.

همچنین مبارزان قدس اعلام کردند که استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جحرالدیک با خمپاره سنگین هدف قرار داده‌اند.