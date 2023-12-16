به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که با استفاده از راکت «یاسین ۱۰۵»، ۴ بولدوزر و ۳ تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه‌های التوام، شیخ رضوان و شهرک الزیتون شهر غزه هدف قرار داده است.

تک تیراندازان قسام نیز ۳ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در محله شیخ رضوان و ۲ نظامی صهیونیست دیگر را در شهرک الزیتون شهر غزه هدف قرار دادند.

علاوه بر این مبارزان قسام با بمب ضدنفر پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی را در محله شیخ رضوان شهر غزه هدف قرار داده و آنان را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.

گردان‌های قسام اعلام کرد که در جریان بازرسی یک خانه در غرب بیت لاهیا از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، با استفاده از ۲ راکت «تاندوم» این نظامیان را هدف قرار داده و آنان را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.

همچنین قسام تاکید کرد که پس از رسیدن نیروهای کمکی ارتش رژیم صهیونیستی به محل انجام عملیات، این دسته جدید نیز با بمب‌های ضدنفرِ کنترل از راه دور هدف قرار گرفته و کشته یا زخمی شدند.

مبارزان قسام گروه دیگری از نظامیان اشغالگر را نیز در منطقه «پروژه بیت لاهیا» در شمال نوار غزه با بمب دست‌ساز هدف قرار دادند و به آنان آسیب زدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار فیلمی صحنه‌های عملیات روز گذشته مبارزان قسام علیه نظامیان صهیونیست در منطقه جحرالدیک را به نمایش گذاشت.

بر اساس این فیلم چند نفر از مبارزان قسام خود را به چادرهای نظامیان صهیونیست در پشت خطوط نفوذ دشمن به غزه رسانده و آن‌ها را به هلاکت می‌رسانند.

در جریان این عملیات ۱۰ نفر از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند و تمامی مبارزان قسام به سلامت از محل انجام عملیات عقب نشستند.