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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

حزب‌الله لبنان: مرکز تجمع نظامیان دشمن را هدف قرار دادیم

حزب‌الله لبنان: مرکز تجمع نظامیان دشمن را هدف قرار دادیم

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که محل حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده و به آن‌ها آسیب زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز محل حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه اشغالی «رامیم» با تسلیحات مناسب هدف قرار داده‌اند.

همچنین حزب‌الله لبنان از هدف قراردادن گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در ۲ خانه در شهرک صهیونیستی «المناره» در شمال اراضی اشغالی با تسلیحات مناسب و آسیب‌زدن به آنان خبر داد.

خبرنگار المیادین نیز از عملیات مقاومت علیه مواضع صهیونیستی و کشته و زخمی‌شدن چند نظامی اشغالگر در نتیجه این درگیری‌ها خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۳ موشک به سوی «کریات شمونه» در شمال اراضی اشغالی پرتاب شده است. آژیر هشدار نیز در منطقه اشغالی «مرگلیوت» در اصبع الجلیل در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک یارون و اطراف عیترون، ناقوره، شیحین و بلیدا را گلوله‌باران کرد. همچنین دشمن صهیونیست گلوله‌های زیادی را به سوی شهرک مرزی العباسیه که خانواده‌های کارگران سوری را در خود جای داده است شلیک کرد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک‌های عیترون، مارون الراس، رامیه و عیتا الشعب را بمباران کردند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی «جبل بلاطه» در اطراف شهرک مروحین در بخش غربی نوار مرزی جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

کد مطلب 5968519

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    نظرات

    • کهنه سرباز IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
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      تا چندی پیش اگر بچه ای یک سنگ با تیرکمان به اراضی اشغالی می‌انداخت او را دستگیر می‌کردند اما امروز ه شاهد جوابگویی لبنان از شمال و رزمندگان غرزه در وسط میدان جنگ و یمن هوادار مظلومان در باب المندب همه روزه برای اسرائیل غاصب هدیه دارند و آمریکا دیگر باید پایگاه های اشغالی در عراق، و سوریه را خالی کند

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