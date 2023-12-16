به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز محل حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه اشغالی «رامیم» با تسلیحات مناسب هدف قرار دادهاند.
همچنین حزبالله لبنان از هدف قراردادن گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در ۲ خانه در شهرک صهیونیستی «المناره» در شمال اراضی اشغالی با تسلیحات مناسب و آسیبزدن به آنان خبر داد.
خبرنگار المیادین نیز از عملیات مقاومت علیه مواضع صهیونیستی و کشته و زخمیشدن چند نظامی اشغالگر در نتیجه این درگیریها خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۳ موشک به سوی «کریات شمونه» در شمال اراضی اشغالی پرتاب شده است. آژیر هشدار نیز در منطقه اشغالی «مرگلیوت» در اصبع الجلیل در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک یارون و اطراف عیترون، ناقوره، شیحین و بلیدا را گلولهباران کرد. همچنین دشمن صهیونیست گلولههای زیادی را به سوی شهرک مرزی العباسیه که خانوادههای کارگران سوری را در خود جای داده است شلیک کرد.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرکهای عیترون، مارون الراس، رامیه و عیتا الشعب را بمباران کردند.
خبرنگار المیادین گزارش داد که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی «جبل بلاطه» در اطراف شهرک مروحین در بخش غربی نوار مرزی جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
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