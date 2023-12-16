«وعده صادق» یحیی السنوار به افسر صهیونیست چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان حن» یکی از افسران سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) ضمن گفتوگو با رسانههای عبری زبان درباره وعدهای که السنوار در جریان بازجویی این افسر از وی داده بود سخن گفت.
حن بیان کرد: السنوار در جریان بازداشت در زندانهای اسرائیل به من گفت که اکنون من اسیر زندانهای شما هستم، اما حواست باشد که چند سال بعد تو و خانوادهات زندانی من خواهید بود.
حن گفت: من در آن زمان سخن السنوار را مورد تمسخر قرار دادم، اما امروز معنی عظمت اتفاقی را که افتاده است درک میکنم.
گفتنی است السنوار رهبر جنبش حماس در غزه در سال ۱۹۸۸ به اسارت رژیم صهیونیستی درآمد و توسط صهیونیستها به تحمل ۴ بار حبس ابد و ۳۰ سال زندان محکوم شد. وی در سال ۲۰۱۱ و در جریان توافق تبادل اسیران میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی انتظار نداشت که چند سال بعد السنوار بزرگترین شکست نظامی این رژیم را به صهیونیستها تحمیل کند و معادلات جدیدی را که برای آن برنامهریزی میکرد حکمفرما کند.
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