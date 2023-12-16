معلم خاطی شیرازی به هیات تخلفات اداری معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد موسوی گفت: این ویدئو مربوط به روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر ماه و در مدرسه روستای گچی شیراز بوده و مسؤولین این ناحیه به محض اطلاع یافتن از جزئیات آن، پرونده معلم خاطی را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلف‌های کارکنان آموزش و پرورش فرستاده است.

موسوی در تشریح این حادثه گفت: در پی درگیری لفظی منجر به تنبیه‌بدنی این دانش‌آموز از سوی معلم ورزش، مسؤولان آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز موضوع را از طریق مدیر مدرسه، معلم ورزش خاطی و اولیا دانش آموز پیگیری کردند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز گفت: طی دیداری با حضور مدیر مدرسه، اولیای دانش آموز و معلم ورزش و در پی دلجویی و عذرخواهی معلم از دانش‌آموز موضوع خاتمه یافت.

وی بیان کرد: به دلیل رفتار خارج از شأن شغلی و اداری این معلم ورزش پرونده او به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش ارسال شد.