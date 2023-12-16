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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۱

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز:

معلم خاطی شیرازی به هیات تخلفات اداری معرفی شد

معلم خاطی شیرازی به هیات تخلفات اداری معرفی شد

شیراز - مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز گفت: معلم ورزش خاطی که کلیپ کتک خوردن یک دانش‌آموز از وی در فضای مجازی منتشر شده، به هیات تخلفات اداری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد موسوی گفت: این ویدئو مربوط به روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر ماه و در مدرسه روستای گچی شیراز بوده و مسؤولین این ناحیه به محض اطلاع یافتن از جزئیات آن، پرونده معلم خاطی را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلف‌های کارکنان آموزش و پرورش فرستاده است.

موسوی در تشریح این حادثه گفت: در پی درگیری لفظی منجر به تنبیه‌بدنی این دانش‌آموز از سوی معلم ورزش، مسؤولان آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز موضوع را از طریق مدیر مدرسه، معلم ورزش خاطی و اولیا دانش آموز پیگیری کردند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز گفت: طی دیداری با حضور مدیر مدرسه، اولیای دانش آموز و معلم ورزش و در پی دلجویی و عذرخواهی معلم از دانش‌آموز موضوع خاتمه یافت.

وی بیان کرد: به دلیل رفتار خارج از شأن شغلی و اداری این معلم ورزش پرونده او به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش ارسال شد.

کد مطلب 5968521

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      88 161
      پاسخ
      چی این قدر بزرگش میکنید ،حالا یه تنبیه شده باشه سر دنیا که هم نیومده،
      • رولاند IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        83 36
        معلمای واقعی جامعه ما خیلی مظلومندتحمل زور گویی بچه های بی ادب و والدین.حقوق ناچیز ،ًاجاره نشینی .البته من خودم فرهنگی نیستم
      • ناشناس IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        87 29
        اگه خودت بچه ات یا برادریاخواهرت تبیه بشه قبول میکنی علمی حرف نزن
      • . IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        79 28
        شما از کجا میدونید سر همین یه تنبیه مخچه مغز دانش آموز آسیب ندیده شاید چند سال دیگه سر همین موضوع به مشکلات درسی برخورد کنه
      • حامد IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        58 16
        عرض ادب و احترام جای تاسف داره که عده ای در حمایت از این شخص صحبت کردند، واقعا جای تاسف داره هر چقدر هم دانش آموز رفتار نادرستی داشته باشه بیای و به خودت اجازه بدی بچه ی مردم رو کتک بزنی این کار غلطه از کلاس بیرون کن و با اولیا هماهنگی لازم بعمل بیاد، کتک زدن بچه ی مردم!!!!!😐🤔 واقعا تاسف آوره
      • مریم IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        53 13
        بی خود میکنه مگه الکی بزنه بچه مردم حرف ها چی می‌زنید بچه خودت بود همین حرف میزدی
      • علی BR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        48 14
        انشالله سر بچه خودت بیاد
      • منم IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        9 9
        سر دنیاهم نمیاد شما در افشانی نکنی و حرف نزنی معلوم خودت عادت داری که این برات عادیه
      • فنی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        11 0
        متاسفانه دانش آموزان با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وارد مدرسه می‌شوند و معلمانی که حتی به لحاظ قانونی حق اخراج دانش آموز بی ادب و گستاخ که نظم کلاس را به هم می‌زنند ندارند، باید این پریشان حالان را تحمل‌ کنند، مدارس ما هم مشاور درست و درمان ندارند تو خود حدیث مفصل بخوان......
    • علی IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      92 122
      پاسخ
      بچه ها پر رو شدند باید حتما تنبیه بدنی اعمال گردد البته بچه های خوب هم تشویق گردند
      • US ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        125 54
        اگه ی معلم واقعا در حرفه خودش متخصص باشه و باسواد واقعی هرگز احتیاجی به تنبیه نیست متاسفم از این که هر چه کم سواد و بیسواد هست معلم شدن
      • ناشناش IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        43 8
        کم فرهنگ الکی حرف نزن
      • ناشناس IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        30 29
        دقیقا.،، واقعا بعضی بچه ها بی ادب تشریف دارند
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      54 38
      پاسخ
      کمترین تنبیه برای این اخراج از کار و ندادن حقوق و فرستادن به زندان هست.بچه مردمو تنبیه کنی ازش فیلم بگیری؟؟ تو دیگه چه موجودی هستی
      • IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        32 14
        مشتی تند نرو اولأ که کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده دومأ اونی که فیلم گرفته یه دانش آموز دیگه س،نه معلم. سومأ یکی از معلمانی که بچه ها خیلی دوستش دارند معلم ورزشه و‌اینکه معلم ورزش به چه حدی از عصبانیت رسیده که دست به تنبیه زده،نکتهٔ قابل تأملی است.
    • فرزاد IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      96 15
      پاسخ
      کاش آموزش و‌پرورش ایتان در مورد مشکلات و کمبود مدارس هم همینطور سریع اقدام میکرد
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      128 74
      پاسخ
      بچه بی تربیت که به معلم بخواهد توهین کنه باید تنبیه بشه وسلام
      • ناشناس IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        67 43
        غلط می‌کنه کسی که دانش آموزان رو تنبیه بدنی کنه جایش توی طویله هست نه مدرسه راه رو اشتباه اومده
      • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        25 25
        دقیق"
      • Ali IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        3 2
        دهه های ۴۰و۵۰معلم های خیلی تنبیه های سختی میکردندازطرف والدین هم هیچ شکایتی نمی شد بچه کوچکترین بی احترامی نمی کردند ازنظررفتاراجتماعی هم بهترین انسانها بودندنوددرصدتنبی معلم ازدلسوزیه
    • دلشکسته IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      65 14
      پاسخ
      روزگار معلم سیاه تباه تیره و تار ظلمات بدبخت بیچاره وخوار و محکوم آخییییییییییییس
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      70 53
      پاسخ
      جهان سومی هستیم . تعجب نداره . این‌معلم باید بعد از اجرای حکم . حتما دوره روانشناسی رو هم یاید طی کند ..
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      95 62
      پاسخ
      شاگرد بیخود کرده گوشی برده سرکلاس بعضی شاگردها خیلی پررو هستن حقش هست کتک بخوره
      • علی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        26 19
        عقده که داشته باشه آدم همین میشه
      • بی نام IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        17 10
        ماشالا به شعورت احسنت،،
      • ناشناس IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        11 5
        اگه معلم ها بچه هارا تبیه میکنند بعد میگن چیزی از دنیا کم نشده پس پسره اگه گوشی آورده چیزی هم کم نشده حق بود یا نه
    • هخامنش IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      82 36
      پاسخ
      حقوق پایین و ناچیز معلما باعث شده اعصاب نمونه براشون. دولت باید فکری به حال قشر فرهنگی کنه. کمترین حقوق برا معلماس. تورم باعث این مشکلات عصبی میشه
      • سهراب IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        21 9
        مگه هر کسی حقوقش کمه باید بیاد بچه مردم رو بزنه ...واقعانکه... بچه خودت هم بود اینو میگفتی ..بی انصاف
    • بی نام IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      68 43
      پاسخ
      این آقا معلم نباید بشه باید بازجو بشه یک فرد عقده ای
      • IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        55 25
        ۲۰ سال هست معلم هستم از زماني که پدر ها گوشی دست بچه ها دادند بخصوص با نصب فیلتر شکن اوضاع خراب اندر خراب شده جوری از اینستا فالوور وووو غیره می دانند که من معلم نمی دانم در دور ترین روستاها چه برسد به شهر ها شما ها خارج از گود هستید از حال و روز معلم در این بلبشوی خبر ندارید
    • رام IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      21 19
      پاسخ
      با یک غذر خواهی و دلجویی زورکی و ظاهری قصیه را خاتمه ندهید!! برخورد انضباطی موثر میتواند بازدارنده باشد! حیف شان معلمی که هرکسی آنرا‌ لجن مال میکند!
    • امیر IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      24 16
      پاسخ
      با سلام لطفا کتک کاری و خشونت یک فرد عقده ای و روانی یک عده به اصطلاح فرهنگی این چنینی را که هیچ بویی از انسانیت نبرده را به حساب تنبیه نگذارید جناب موسوی عزیز....تنبیه یعنی بیداری و آگاهی فرد خاطی و نصیحت و دلسوزی او همراه با عزت و احترام نه وحشی‌گری یک همچنین حیوان درنده ای
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      53 18
      پاسخ
      از وقتی که تنبیه برداشته شد سطح سواد بچه ها هم شد صفر
      • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        10 9
        دوست گرامی شما که احتمالا در دوره تنبیه بدنی به مدرسه رفته اید لازم است بدانید ۰ اینگونه نوشته می شود: صفر
      • NL ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        17 7
        قدیم معلم های تنبیه می‌کردند سواد قدیم ‌‌‌‌سواد امروزه خیلی فرق دارد قدیم بهتر درس میخوانند
    • رحیم IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      31 17
      پاسخ
      مدرسه باید مثل مکتب خانه قدیم باشه هر روز تنبیه لازمه تربیت بدون تنبیه بی معنی است ببینید دکترحساب ودکتر صور اگر ومثال این ها را همه مکتبی اند
    • محمد RO ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      19 4
      پاسخ
      برای درس تنبیه اکیدا ممنوع چون واقعا بعضی دانش آموز کشش ندارد ولی دانش اموژخاطی را باید کمی ترساند
    • محمد IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      26 52
      پاسخ
      مطئمن هستید کمترین حقوق واسه معلم هاست.من با ۱۵ سال سابقه ۱۲ میگیرم دوست معلمم با همین سابقه حکمش ۱۸ میلیون...دیگه بسه این سیاه بازی‌ها....
      • معلم IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        25 5
        ما که با ۲۷ سال سابقه ۱۳ دریافتیمون هست چرا الکی درباره ی حقوق معلم ها صحبت می کنید
      • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        12 1
        ۱۸ میلیون؟ مطمئن هستید دوستتون معلمه؟ چرا برای ما با ۲۹ سال سابقه خدمت در دور افتاده ترین و محروم ترین مناطق همچین خبرهایی نیست؟
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      16 14
      پاسخ
      باسلام یک جاهایی دانش آموز حقش تنبیه بدنی است بچه ها خیلی پررو شده اند وبی ادب
      • بهار IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        5 3
        خیلی خیلی بی فرهنگی و وحشیانه هست که بچه ها توهین کنند چه با تنبیه بدنی چه با لفظ اسم اونجایی که شما معلما تشریف میبرید مدرسه هست یعنی درس و آموزش دادن به انسان های کوچکتر از خودمون حتی اگه بی ادب باشن باید شماها که ادعای سواد و تحصیل و شعورتون میشه با خونسردی و راه درستش پیش برید هر چند ..
    • علی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      7 9
      پاسخ
      سلام..دیگه بازی این جمله شغل ما شغل انبیاست...به سر آمده...
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      15 22
      پاسخ
      فقط کتک جواب میده مثل قدیم
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      23 32
      پاسخ
      باید بلایی سرش بیارن که دیگه هیچ عقدهای جرات نکنه دست رو بچه مردم بلند کنه هرچیزی قانون داره اگر بچه هم بی ادبی کرده باید معرفیش کنه به دفتر مدرسه حق زدن نداره
    • ام ر IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      39 5
      پاسخ
      من کادر اداری مدرسه ای در ناحیه چهار شیراز هستم ترم قبل بعد از اینکه یک دانش آموز من را گرفت زیر فحش، بهش گفتم برای کس و کارت که قصد داشت من را کتک بزند و یا بکشد اگر جای من بودند چه می کردند.
    • لیلا IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      31 13
      پاسخ
      من کلاس دوم دبستان با اینکه شاگرد اول هم بودم فقط به خاطر یه لحظه سربرگردوندن و پاسخ دادن به دانش آموز پشت سری یه سیلی از معلمم خوردم ، اونموقع هفت سالم بود الآن که چهل و نه سالمه هروقت یادش میوفتم حس فوق العاده بدی بهم دست میده ، کتک زدن تاثیر مخربی روی روح و روان بچه ها میزاره
      • منطق IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        15 11
        همون تنبیه باعث شده که الان ادم باشی
      • بی نام US ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        5 1
        دقیقا منم دوره ابتدایی فلک میشدم و باچوب تو دستم میزدن تو مدرسه خودم خیس میکردم شب ادراری داشتم متتفرم از دوره ابتدایی خاطره بدی برام بودوسط انگشتم خودکارمیزاشتن انگشتام بینشون فاصله افتاده .ناخن جویدن از اول ابتدایی شروع کردم الان چهل سالم هست نتونستم فراموش کنم هیچ چیزو
      • م.د IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        3 2
        بنده هم با نظر شما کاملا موافقم، این حالی رو که میگید من و برادرم هم داریم بخاطر تنبیه بدنی که به ناحق و به شدت در مدرسه شدیم ، هنوز حس جریحه دار شدن احساسات و غرورمون رو داریم .... اون ادم هم که گفته همون تنبیه باعث شده که ادم بشی ،پیداست چقدر بیشعور و نفهمه و احتمالا توی مدرسه بجای تنبیه باهاش ...
    • ایمان IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      26 16
      پاسخ
      چرا این زمانه دانش آموز ها پرو وحرف شنوی از معلم ندارند چون تنبیه برداشته شده وروزگارشون داره سیا میشه من دهه ۶۰هستم با تنبیه درس می‌خواندیم واون معلمی که تنبیه نمی‌کرد درس نمیخواندیم تنبیه لازم ای تصمیم گیرنده آموزش وپرورش تنبیه را در مدرسه اجرا کنید
      • فرشاد IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        4 9
        معلم اگه معلم باشه بدون تنبیه با رفتار و شخصیتش بدترین دلنش آموز رو سربه زیر میکنه مگه دوره .دوره کتک زدن دانش آموزه.نمیتونی کنترلش کنی اخراجش کن بزنی یعنی چی
      • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        3 0
        اگه بچه میمیرد همین معلم میشد قاتل لطفا بدون منطق حرف نزنید تنبی داریم تا تنبی
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      21 24
      پاسخ
      این معلم روانی هست باید برد تيمارستان
    • RO ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      24 25
      پاسخ
      خیلی اشتباه کرده بچه های مردم امانتند زیر دست معلم حق نداره اینجوری برخورد کنه کسی که نتونه کنترل خشم داشته باشه نباید معلم بشه من خودم معلم هستم دانش آموز هم مثل بچه خودمون دلمون میاد بچه خودمون رو بزنیم یا تحقیر کنیم
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      21 4
      پاسخ
      شاید اون بچه به معلم توهین کرده ،شاید فحش داده باشه،چیه الکی وایسیدین قضاوت میکنید،شما خودتون نمیتونید بچه خوتون رو کنترل کنید ،بعد توقع دارید یه معلم چندتا بچه بی ادب رو چه جوری باهاشون برخورد کنه،شما اگه یه فحش بهتون بدن زمین وزمان رو بهم میارید،قضاوت بیجا نکنید
    • علی ف IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      21 7
      پاسخ
      عرض ادب خدمت همه عزیزان من یه بار سرما خوردگی شدید داشتم و بعد از سه روز غیبت رفتم مدرسه همون روز معلم علوم اقای امین امتحان گرفت از درسی که من غائب بودم بخاطرمریضی.بهش گفتم که من نبودم ولی گوش نداد امتحان گرفت من نمره ۲ گرفتم و اون همیشه زیر نمره ۱۲ رو میزد هر نمره یک شلنگ به کف دست با ضرب محکم.
    • اشرافی IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      15 2
      پاسخ
      باسلام واحترام،معلمان جزء پاکترین،شریفترین وپرافتخارترین اقشارجامعه هستند،گاهی ممکن است مشکلی پیش بیاید،این دلیل نمی شود که زحمات این عزیزان را زیرسؤال برد،کسانیکه غیر محترمانه اظهارنظر میکنندلطف کنندچندکتاب مطالعه کنندواندوخته علمی و اخلاقی خود را بالا ببرندتشکر
    • علی ف IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      19 13
      پاسخ
      زمستون بود و منو ۱۰ شلنگ زد خیلی دستم درد گرفت تا یک هفته قاشق نمیدونستم بگیرم دستم غذا بخورم.الان ۲۰ سال گذشته و دلم میخواد این نامردک ببینم و تف کنم صورتش و بگم بچه خودت بود چه حالی بهت دست میداد
    • علی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      11 12
      پاسخ
      باید معلم تنبیه بدنی شود
      • علی طباطباییع US ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        4 4
        من دوران دبستان را قبل انقلاب دوره جهنم میدانم ودبیرستان شبانه هم ماهی ۴۵۰۰۰ تومان از هرشاگرد میگرفتندونوجوانان هم سن من که روزها کارمیکردم روزی ۳ الی ۴ تومان مزد می‌گرفتیم واگر پول همراه را اول ماه نمی‌دادی سرکلاس راه نمی‌دادند وبیشتر شبها کارت پولی راکنترل میکنند الان هم تمام فصل های سال اخبار از
    • سلطان US ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      16 2
      پاسخ
      سلام دانش آموزان این دوره واقعا پررو شده اند و بی ادب اگه جانشینی برای تنبیه پیدا نشود جامعه به فنا میرود پس سری فکری برای دانش آموز بی ادب باید کرد
    • رحیم سامانی DE ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      10 2
      پاسخ
      با تاسف درین سه دهه ، آنقدر افت اخلاقی و ادبی داریم و بچه ها بی باک و پررو شده اند که جز کتک و تنبیه هیچ روشی آنها را به راه نمی آورد . مواردی را سراغ داریم که در بین کلاس آموزگار را کتک زده اند .
    • ناشناس US ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 2
      پاسخ
      مای بدبخت ده شصتی روزی نبود که کتک نخوریم باسوادتر و با ادبترم بار اومدیم
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 8
      پاسخ
      فرصت دوباره به معلمانی که مشکل روانی دارند ندهید.
    • د ب ZA ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 1
      پاسخ
      بچه که خیلی بی تربیت بود
    • صادقی IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      9 1
      پاسخ
      دانش اموزان فوق العاده پرو وبی ادب شدند وگرنه کسی دوست نداردبرای خودش دردسر درست کنه
    • GB ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      6 2
      پاسخ
      به خدا من آموزش پرورشی هستم از زمانی تنبی دانش آموز ممنوع شده درواقع قانون خاصی براش مشخص نشده. متاسفانه یک معلم نمیتونه به دانش اموز بگه سر جات بشین یا بگه چرا دور آمدی حتی دیدم معلم دانش اموزلی که نمره امتحان کم گرفته بودن تنبی کرد یکی از اولیا بدون هیچ سوالی وارد کلاس درس شده معلم زده
    • عمار . RO ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 4
      پاسخ
      به نام خداوند جان و خرد : معلم باید صبر حلم خرد تربیت ادب علم اخلاق حسنه فرهنگ ایرانی اسلامی را عاشقانه عارفانه دوستانه با اخلاق حسنه به دانش آموزان آینده سازان ایران اسلامی عزیزمان آموزش دهد و کلاس را هم با اقتدار قدرت حسنه اسلام ناب محمدی ص مدیریت کند با ضرب شتم فقط ترویج عقده اراذل اوباش می دهد .
    • شیرازی IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      1 6
      پاسخ
      سلام من خودم یه دانش آموز راهنمایی هستم و در شهر شیراز تحصیل میکنم معلم های من واقعا معلم های خوبی هستم و مثل بی سواد هایی مثل این معلم که بهتره اسمش رو شکنجه گر بزاریم نیستن معلم ریاضی من که هیچ وقت حتی داد سر مانمیزنن و همه ی بچه ها احترامش ن رو نگه میدارن ولی یه معلم هم داریم که‌ هرچی از دهنش
    • سعید IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      3 8
      پاسخ
      واقعا کمی حقوق ربطی به تنبیه نداره ولی الان معلمها نسبت به خیلی ازارگانها حقوقشون خوبه مثل علوم پزشکی که حتی حق مسکنی که دولت و مجلس تصویب کرده به اونها نمیدن و از همه کارمندان میزنن که جیب پزشکها پر باشه
    • GB ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 3
      پاسخ
      بعضی کاربران معلم دیوانه میدونند یا تنبیه خلاف تنبیه درست ولی در حد خود لازمه ولی آیا اولیا میتونند رفتار دانش اموز خود را بسنجند بفهمند ایا اولیا مدارس به موقع سری به مدرسه فرزندش خواهد زد از وضع حال تربیت ودرس فرزندش اطلاع پیدا میکند من که تو‌مدارس کار میکنم ۹۵درصد اولیا غافلند
    • شیرازی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 6
      پاسخ
      از دهنش در میاد میگه و همه فحش و نفرینش میکنن چرا وقتی یه معلم میتونه با آرامش حرفش رو بزنه و از تنبیه هایی که به فکر بچه نخوره استفاده نمیکنه این آدم به معنای واقعی شیطان هست و مثل معلم پارسال ما که با ماژیک به سر ما میزد من خودم همیشه لعنت میفرستم براش و هیچ وقت نمیبخشم و دلم میخواد یه روز خوش تو
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 3
      پاسخ
      لعنت به فرهنگ غلط این بار اول یا دوم نيست
    • RO ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      7 3
      پاسخ
      بچه در هر صورت نباید تنبیه بشه ولی بچه بی ادب باید پدر و مادرش رو تنبیه کرد مخصوصا مادرش والاااااا
    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      7 2
      پاسخ
      خداشاهد اگر مثل بیست سال پیش بود خیلی خوب بود اون موقع همه چی سرجایی خودش بود الان بیشتر بچها درس نخوان و بی تربیت شدن دانش آموز هم دانش آموزان قدیم
    • سارا IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      5 3
      پاسخ
      نباید اینقدر تنبیه کنن چون وحشی بازی جاش نباید تو مدرسه باشه نه برای معلم خوبه این کارا نه دانش آموز هر دو باید قانون مدرسه رو رعایت کنند
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 2
      پاسخ
      پس اختیارات معلم کجاست همش ازدانش آموز حمایت میکنند آموزش وپرورش باید طرف معلمم راهم داشته باشه ازروزی که چوب ازدست معلم گرفتن بچه ها بی سواد شدن
    • فراهانی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      5 0
      پاسخ
      هنوز مدارس معلم ندارن با تذکر به این معلم گرامی سال دیگه مدیر هم ندارن
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 1
      پاسخ
      چوب معلم گل هر کی نخوره خوله
    • حسین IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 6
      پاسخ
      حق زدن بچه مردم نداره پس مدیر و ناظم واسه چکاره هستن ؟؟؟ بندازین دور این آدمای عقده ای رو آخه چه کار بچه بیچاره روستایی داری !!! اونم درس ورزش که باید زنگ نشاط و شادی باشه نه استرس و اضطراب
    • مهدی IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 1
      پاسخ
      من که فکر نکنم این دبیر عزیز از سر تفریح و دلخوشی با دانش آموز دست به یقه شده! باید دید این جناب دانش آموز چه کار کرده که این بنده خدا اینقدر عصبانی شده! بعضی موقع ها دانش آموز گل زده اومده سرکلاس فقط برای خرد کردن اعصاب معلم و اصلا تو حال خودش نیست!
    • US ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      5 2
      پاسخ
      مشکل از خانواده بچه هست بچه رو بد تربیت میکنند از طرفی مشکلات اقتصادی کسی دیگه اعصاب نداره،😅
    • US ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 1
      پاسخ
      مشکل از خانواده بچه هست بچه رو بد تربیت میکنند از طرفی مشکلات اقتصادی کسی دیگه اعصاب نداره،😅
    • مجید RO ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 6
      پاسخ
      سلام مگه جنگله که بچه مردم رو بزنه.اگرم بچه درسش نمیخونه یا مشکل از بچه هست یا طریقه آموزش معلم که بچه متوجه نمیشه.حالا هم باید معلم جلو همه بچه ها تنبیه بشه چون تو روحیه بچه اثر میزاره و وقتی بزرگ شد احتمال داره یه جانی بشه
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 9
      پاسخ
      معلومه یک مشت بیسواد بی فرهنگ تو اینترنت دارن نظر میدن که تنبیه بدنی رو بجا میدونن.معلم باید سعه صدر داشته باشه
    • US ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      1 2
      پاسخ
      مدیر با تجربه‌ای در سالها قبل . حدود ۵۶...۵۵ میگفت به اموزگارانم سفارش کردم اگر میدانید با تنبیه از دانش آموز . ابو علی سینا هم بیرون میآید . لازم نداری . کودکان را تنبیه نکنید .(.دانشمند به.این گونه کارایی ندارد )
      • الف IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        0 0
        چی چی؟؟؟
    • .... IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      6 3
      پاسخ
      همه چی در جامعه درست کار میکنه بجز معلم!!! مظلومتر از این قشرم وجود داره. مردم بچه هاشونو از سر وا میکنن میفرستن مدرسه. بعد دایه مهربانتر از مادر میشن
    • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      7 3
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر اتفاقاً بسیار کار خوبی کرده چون بچه های الان شعور درست حسابی ندارن باید تنبی بشن من خودم موافق هستم هم پسر دارم هم دختر که مدرسه‌ای هستند بخدا هروز هم تنبی بشن مشکلی ندارم
    • علیرضا IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      3 6
      پاسخ
      باسلام به اداره اموزش پرورش شیراز تشکر ازشما دلجوی از دانش اموزکردید چقدر در روی دانش اموز سخت بودان اقای که بادست هرزخود بهسوی یک دانش اموز زد محکوم است
    • هان IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      1 2
      پاسخ
      خاتمه یافت؟؟ همین؟ یعنی خبری از اخراج نیست؟ وجود چنین روانی هایی در آموزش و پرورش چه توجیهی داره؟ این شخص باید به مرکز روان درمانی معرفی بشه و قطعا اخراج . با یه ببخشید خاتمه یافت؟؟؟؟
    • NL ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      از روزی که پدر و مادر و دانش آموزان شدند بزرگتر معلم‌ها متاسفانه بعضی ازبچه ها بی ادب و بیسواد شدند .وقتی والدین جلو دانش آموز به معلم توهین میکند به نظر شما بچه درس خوان می شود
    • بهار IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      هر چند که نظام آموزشی ایران از اساس غلطه
    • فرهنگی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      تنبه بدنی وحتی زبانی کاملا طرد شده است و در قانون تاکید شده خصوصا که عمل ایشان رسانه ایی شده همکار محترم کنترل خشم بهتر بوده
    • RO ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      این دانش آموز در آینده فردی بزهکار و سر بار جامعه خواهد شد نفرین براین معلم بیسواد
    • IR ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      معلم باید الگو واسه دانش آموز باشه معلمی که نمیتونه جلوی عصبانیتش بگیره بره تو خونه بشینه مادرپدرا دست رو بچه هاشون بلند نمیکنن معلم چه حقی داره ....جواب آسیب روحی که بچه دیده کی جوابگو هست باید این معلم تنبیه اساسی باشه بشه عبرت برای معلمان دیگه
    • متحیر ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      چی بگم .همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید .هر عملی عکس العملی داره .سر منشا را باید پیدا کرد وگرنه از این راه کارهای موقت سالیان ساله استفاده شده . برای قضاوت باید بریم جای طرف مقابل .و حرف هر دو را بشنویم وگرنه سنگها از ما بهتر قضاوت بلدن .
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      بچهای قدیم بچهای جدید هیچکدوم با تنبیه و کتک و تحقیر مهندس یا پروفسور نشدن، فقط خودشون خاستن و خودشون میخان تنبیه و کتک،،،، انسان رو یه فرد عقده ایی و مریض روانی میکنه به خودتون نگاه کنید اگر در زمانی مورد تنبیه قرار گرفتید الان اصلا حوصله ندارید که کمترین حد هست
    • رضا خاکپور IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      هرنوع تنبیه بدنی ، برای دانش آموزان آسیب زا است و نباید انجام شود.
    • قاسم IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 1
      پاسخ
      🌺از تعصبات و قضاوتهای بیخود بپرهیزید 😭معلم از دست دانش آموز چاقو خورده و در بیمارستان بستری شده😭 ✋️دانش آموز از دست معلم کتک خورده و دچار ضربه جسمی و روحی شده✋️ 🌹هرکدام درجای خودش قابل بررسیه.🌹 ❤️معلم باید با آرامش سرکلاس بیاد نه اینکه فکرش مشغول واسترس اجاره خانه حقوق پایین و مشکلات اینچنینی.
    • IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 3
      پاسخ
      حیف حقوق که بدن معلم های این روزها.
    • واقع بین IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 3
      پاسخ
      به نظر من هیچ چیز خشونت و کتک کاری را توجیح نمیکنه .اونم از طرف یک معلم که فرهنگی نامیده می‌شود.این خودش آموز دادن خشونت به دانش آموزان است.بچه از معلمی که عصبی و خشن است حرف شنوی ندارد.زور گفتن راه حل نیست .عوارض این سالها بعد در اجتماع می‌بینیم همان طور که الان داریم می‌بینم
      • هان IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        1 0
        منفی اشتباه دادم . کامنت شما صد بار لایک .
    • سهراب IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      درود عزیزان پسر من کلاس اول راهنمایی یه معلم به حدی اون زده بود که می خواست از مدرسه فرار کنه بعضی آدما بیمار هستند واموزش پرورش بدون معرفی آدمها به روان پزشک استخدام در میاره به اسم معلم همه معلمها هم روانی نیستند شانس اون معلم این بود که من چند سال بعد متوجه شدم .
    • مجتبی RO ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      دانش آموزی که زبون آدم نمیفهمه بایدیکجورجلوش وایسادمعلم که دشمنی نداره دانش آموز رایزنه ماهم بچگیام وقتی اذیت میکردیم کتک میخوردیم همون باعث شده خیلی چیزهاروخوب درک کنیم
      • N IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        0 0
        حق
    • منصور IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      10 0
      پاسخ
      خیلی از ماها می‌دانیم که فرزندمون هم پررو و هم بی نظم است. وتو خونه خودمون فرزندمون تحمل نداریم....وهمش رو اعصابه. بعدش میفرستیمش مدرسه..خب هر کلاسی کم کمش 25 یا 30 نفر با هر کدوم اخلاق و شعور و تربیت متفاوت... بعضیا هم انگار انسان ندیدن. خب معلم گاهی وقتا از دیگه آستانه تحملش پایین میاد. درک کنید
    • RO ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      7 0
      پاسخ
      دانش آموزبایدازمعلم حساب ببره بنظرمن باید کتک بزنه یادش بخیر معلمای قدیمی
      • استاد برزگری IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        12 0
        سلام عرض ادب واحترام خدمت تمام هموطنان عزیز من خودم به شخصه الان ۲۳ساله استاد دانشگاهم و اینو خوب میدونم ک خیلی از خانواده ها از تنبیه بدشون میاد.ولی من خودم با تبیه یک معلم در سال ۱۳۶۲ ک کتکم زد و گفت تو هیچی نمیشی تو بی شخصیتی و خیلی از چیزای دیگه ک نمیشه گفت .همین تنبیه معلم باعث شد من عبرت بگیرم
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      خاک عالم تو سر معلمی که دس بلند کنه،،غلط هم کرده اومده تو این شغل،،معلمی،صبر و حوصله و مدارا میخواد،توهین رو با کتک جواب نمیدن،میفرستن دفتر رسیدگی بشه،حرکات بدوی در آموزش و پروش !باید اخراج بشه،دامن فرهنگ از این آلودگی‌ها باید پاک بشه.
    • آریا IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      آموزش و پرورشی که اینقدر حساس هست فکری به حال کلاس های بالای ۴۰ نفر کنه تا معلمان هم با اینقدر اذیت نشوند.
    • طبیب IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      4 2
      پاسخ
      بیچاره معلما همینکه دانش آموزا پروشدن
      • اکبر IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        3 0
        به خدا که معلمها مظلومن ودانش آموزان بی سواد تا زمانی ترسی نباشه کسی درسی نمیخواند
      • فریده IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        0 1
        معلم خاطی باید تبیه واخراج بشه حق نداره به بچه مردم دست بزنه
    • رها IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 1
      پاسخ
      کار ایشون درست نبوده ولی الان ۴۰تا ۴۷ نفره میکنن داخل یک کلاس چقدر یک معلم توان داره حقوق هم ماشالله یادشون میشه بدن از اردیبهشت سال تحصیلی قبل هنو زحقوق ها پرداخت نشده سه ماه از مدرسه ها میره کو حقوق بالا خره معلم ها فتوسنتز که نمیکنن به امیدی باید بیان درس بدن .....
    • مهدی علمدارلو CH ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      هیچ معلمی با دانش آموزان دشمنی ندارد. متاسفانه بعضی از دانش آموزان به معلم، همه جور توهين می کنند، هیچ کدام از قوانين موجود هم از معلم حمایت نمی کند. از طرفی فشارهای اجتماعی و اقتصادی هم موجب می شود، یک لحظه معلم تصميم اشتباه بگیرد..
    • طاهر US ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      2 1
      پاسخ
      والله به حدی دانش آموزان لوس و زبون دراز شدن که حد نداره حتما حقش بوده که کتک خورده البته من با تنبیه بدنی صدرصد مخالفم و کسی حق چنین کاری رو نداره
    • مهندس IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      6 0
      پاسخ
      متاسفانه بچه ها از لحاظ اخلاقی و‌ رفتاری و احترام به معلم افول کرده اند و حرمت کلاس و معلم شکسته شده ، راهکار حل این معضل به طریق مدرن و نیز استاندارد قراردهی دوربین و دستگاه ضبط صوت در کلاس هاست . منهای برخورد این معلم ودانش آموز حقیقتا نیاز مبرم فضاهای آموزشی ما شده این دوربین .
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      مگه معلم ورزش هم کار میکنه یا استرس داره؟
    • مژده IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      3 2
      پاسخ
      شما معلم نیستید که قضاوت می کنید از بس بعضی بچه ها بیشعور شدن اصلا جون آدم تو کلاس در میارن خدا به داد آینده اینا برسه چی می خوان بشن
    • معلم IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      3 2
      پاسخ
      نیازی به عذرخواهی نبود آقامعلم!میرفتی ضایعات جمع میکردی بهترازمعلمی بود !همکار فرهنگی بازنشسته
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      بعضی دانش آموزان ،کارهایی میکنن که باعث انحراف اخلاقی دانش آموزان دیگه میشه واینجا مسئولیت با معلم هست که دانش آموزان دیگر رو از آسیب وجود این دانش آموز حفظ کنه.اما نه با زدن وتنبیه.بایستی با کمک مدیرو معاون ووالدین مشکل چنین دانش آموزانی رو حل کرد
    • یوزارسیف IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی از دانش اموزان الان بی ادب و گستاخ هستند باید ادب بشن..مگه معلم الکی دانش اموزان تنبیه میکنه حتما گستاخیش بیش ار حد بوده.دم معلم گرم بزن بچه بی ادب
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      کسانی که دارن سخنرانی می کنن ،اظهارفضل می کنن وازروانشناسی ونظریه های یادگیری حرف میزنن فقط یک ماه بیان ویک کلاس ۳۵ نفره رواداره کنن اگرتونستن باشرایطی معلمی واین جوشلوغ دوام بیارن اون وقت حق دارن بیان اینجاواظهارنظر کنن ازقدیم گفتن آوازدهل شنیدن ازدورخوش است
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بدبخت تروتوسری خورترازمعلم تواین جامعه نیست.کارگرسرفلکه هم ارزشمندترازیک معلمه.سه ماه حق تدریس میرم هنوزیک ریال بهم ندادن تازه اداره هنوزابلاع هم برام نزده میگه باادارهکله مندم توخرج زندگیم
    • یک معلم IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اون دانش آموز بی شعور و نفهمی که فیلمبرداری کرده هم باید تنبیه بشه. مگه کلاس حریم معلم نیست. چطوری به خودشون اجازه میدن گوشی ببرن سر کلاس. من که با ورود به کلاس، همه گوشی ها رو اول سال گرفتم و دیگه دانش آموزی جرات نمی کنه گوشی بیاره سر کلاس. همیشه هم کوله ها و همه جاشونو می گردم.
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سعی کنیم قبل از اینکه در مورد چیزی یا شخصی یا حادثه ای نظر بدیم خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم این جریان معلومه که دانش آموزا هماهنگی کردن کلاس بریزن بهم معلم عصبانی کنن و فیلم بگیرن و معلم رو دست بندازند معلم قربانیه و درباره حقوق معلم هم باید بگم واقعا قشر مظلومین و دلسوز
    • مهدی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      البته بعضی دانش آموزان هم هستند که واقعا کنترلشون سخته وقضاوت بین این دو منوط بر اتفاقاتی است که توتون لحظه افتاده
    • ناشناس IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مادهء 75. تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه‌ی مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجری دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود. مادهء 76. دانش آموزان متخلفی که راهنما
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام تا باحال به حمایت از معلمی که با کمتر حقوق کار معلم بلند شده آید من تایید نمیکنم انهایی که جای معلم را به طویله و ....هدایت کردند آیا شما یکساعت با بچه هایی که به هیچ صراطی مستقیم نیستند بگذارنید بیایید وببینیدکه بچهاتان چه کارهایی که نمی کنند همیشه اولیا به پشتیبانی آنها می آیند
    • M IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      نصف معلمای ما دهه شصتیا اگر مثه الان بود باید باید جوابگو کتک زدانشون بودن ...چقدر چوب و سیلی خوردیم تو ابتدایی البته ما تو شهرستان کوچکی بودیم تو راهنمایی هم هنوز تنبیه بود ..موهام با شماره یک میزدیم ..میشد انگار کویر لوت ..
    • NL ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اگر بچه ی خودت بود همین کار رو میکردی خدا از سر تقصیر نگذرد
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      یارو معلم نبوده باید از آموزش پرورش بیرونش کنند
    • مهاجر IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با عرۻ سلام درسته بچه ها بی ادب شدن ولی اجازه کتک زدن ندارن فک می کنن معلم هستن همه جوره اجازه تحقیر دانش اموز رو دارن معلمها دیگه دارن شورش رو در میارن اصلا بعضی هاشون بار علمی ندارن فقط میان سر ماه حقوق بگیرن وتمام اصلا به امید درس مدرسه نمیشه بود باید حتما یک کلاس جبرانی و تقویتی باید برن
    • جواد آسویار RO ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بنظرم بهترین روش برای اینگونه موارد احضار والدین یا اخراج موقت و از این قبیل موارد هست بنده خودم فرهنگی هستم و بچه دارم همانطور که دوست ندارم بچه خودم ناراحتی روحی برایش‌ پیش بیاد برای فرزندان مردم هم همین طور احساس مسئولیت می‌کنم ای کاش آموزش و پرورش علاوه بر طب کار فرهنگیان طب روانشناسی هم برای
    • اسماعیل IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      معلمی که آمده آموزش بده باید دوره روانشناسی گذرونده باشه درغیر این صورت داخل اجتماع شخصی خودش به مشکل برمیخوره
    • اکبریان RO ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً رسانه ای نکنید رسانه ای نکنید بیشتر از این با شأن و منزلت معلم بازی نکنید با جایگاه معلم بازی کردن، با جامعه با خانواده با خودتان بازی کردن است. شما چه می دانید در طی این چند ماه در کلاس بین دانش آموز و معلم چه گذشته است. شما در منزل سر فرزندتان عصبانی نمی شوید.
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بجای قضاوت یکطرفه باید هیئتی بیطرف علت اینکارو مشخص کنن نه اینکه معلم رو مقصر بدونیم بجای تنبیه و بی ادبی و زورگویی دانش آموز اگر مدرسه دانش آموز رو هم اخراج کنن باز هم عده ای پیدا میشن و بر طبل نادانی و بی فرهنگی میکوبند،کاش والدین بیشتر فرزندانشون رو زیر نظر و توجه خودشون داشته باشند
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تنبیه کاربدی است ولی بچه های بی ادب راهم درنظر بگیرید شماتوخونه هم حریف بچه هاتون نیستید ومشت بچه نازونازی وتک فرزندی واقعا تواین اوضاع سخت ترین شغل شده معلمی و دیواری کوتاه ترازدیوارمعلم نیست شما برای یه وامی کوچک و بزرگ می‌شید ولی برامعلم قلدر
    • مصطفی IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      معلمی که اقدام به کتک کاری میکنه ، دیگه طاقتش تموم شده و قطعا از سر دلسوزی برای دانش آموز و والدینش این کار رو میکنه کتک زدن دانش آموز کار درستی نیست ، اما بی تفاوتی معلم خیلی بدتره اگر نتونسته بی تفاوت باشه، نباید قضاوتش کنیم که معلم بدی هست
    • هادی IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی آدم بدی بود
    • شمیم IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بعض ها چه قدر بی ادبانه و توهین آمیز نسبت به معلم ها نوشتند نظر اینگونه افراد بی فرهنگ نبایدمنتشر می شد
    • یا الله IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دیگه معلمی ارزش نداره با برخی والدین سهل انگار و برخی بچه ها

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