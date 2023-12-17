به گزارش خبرگزاری مهر، ربانی مهر طی بازدید از چند واحد تولیدی در سطح استان با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گفت: کارآفرینی همراه با مهارت آموزی نیاز و اولویت امروز جامعه است و باید در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه تلاش کرد.

وی افزود: حضور جوانان فعال در مرکز آموزش فنی وحرفه ای و تولیدات این واحدها قابل تقدیر است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان گفت: راه اندازی کسب وکارها با اولویت آموزش و نیازهای روز جامعه باشد تا بتواند به نتیجه برسد.

ربانی مهر گفت: با توجه به فعالیت و عملکرد خوب واحدهای فنی و حرفه‌ای، استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ برای حمایت از واحدهای فعال فنی و حرفه‌ای را پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کارآفرینی و مهارت آموزی دو اولویت بسیار مهم امروز جامعه است که باید به صورت ویژه دیده شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان تاکید کرد: فضای خوب حمایت از کسب وکارها باعث شد که ۶ هزار نفر در شهر همدان در نیمه اول سال جاری از درگاه ملی مجوزها موفق به گرفتن مجوز شدند و این فرصت را برای اشتغالزایی و افزایش تولید باید قدر بدانیم.