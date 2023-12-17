به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری صبح یکشنبه در مراسم تشییع شهدای گمنام در بوشهر با محکوم کردن جنایت تروریست‌ها و اشرار در به شهادت رساندن مدافعان و حافظان امنیت در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از مسئولان تقاضا می‌شود تدبیری بیاندیشیند تا به صورت جدی جلوی اینگونه حوادث گرفته شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ارمغان شهیدان را عزت و اقتدار ایران اسلامی دانست و بیان کرد: شهیدان با ایثارگری و جانفشانی نظام اسلامی ایران را مقتدر کرده‌اند به‌گونه‌ای که دشمن جرأت تعرض به این نظام ندارد.

وی با قدردانی از نیروهای مسلح اعم از بسیج، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ابعاد گوناگون دارای اقتدار و صلابت و همواره گوش به فرمان مقام معظم رهبری آماده جهاد، شهادت و مقابله با دشمنان هستند.

حسینی بوشهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع این شهدای گرانقدر، اظهار داشت: پیام این حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای ۸ سال دفاع مقدس آماده بودن و تداوم راه و مسیر پاک و مقدس شهیدان است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: این حضور اعلام می‌کند که مردم ادامه دهنده مسیر شهدای گرانقدر هستند و با تمام دشمنانی که در مقابل این انقلاب می‌ایستند تا پای جان مانند شهیدان خواهند بود و اجازه باز شدن مسیر نفوذ دشمنان نمی‌دهند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: شهیدان گرانقدر زنده هستند و به ظاهر از میان ما رفته‌اند و به برکت دعا و تقرب شهیدان به خداوند متعال این انقلاب در برابر دسیسه دشمنان بیمه شده است و مسیر انقلاب ادامه می‌یابد.

وی با درود به شهیدان، جانفشانی و ایثار شهدای گرانقدر را مورد ستایش قرار داد و تصریح کرد: مردم قدرشناس امروز با حضور در تشییع پیکر این شهدا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های آنان بار دیگر بر ادامه راه و مسیر ایثارگران و شهدای گرانقدر تاکید کردند.

حسینی بوشهری بیان کرد: اگر چه پدر و مادر این شهیدان در کنار آنان نیست، ولی حضور این جمعیت در تشییع پیکر شهیدان گمنام، پدران، مادران برادران، خواهران آنان محسوب می‌شود.

نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شهیدان خودشان را وقف انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای این نظام کرده‌اند، گفت: شهیدان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه اسلامی تا پای جان پیش رفتند و انقلاب را در برابر همه حوادث بیمه کردند.