به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه پولیتیکو به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که پنتاگون اخیراً در واکنش به حملات نیروهای یمنی علیه کشتی‌های اسرائیلی دستور اعزام ناو هواپیمابر هسته‌ای «دوایت آیزنهاور» را به دریای سرخ صادر کرده است.

پیش از این وب سایت «سیمافور» به نقل از مقامات دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که پنتاگون در حال بررسی امکان حمله به اهداف نظامی نیروهای ارتش یمن در پاسخ به تشدید حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ است.

یکی از این مقامات به پولیتیکو گفت: پنتاگون در روزهای اخیر یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر آیزنهاور را از خلیج فارس به تنگه باب المندب در دریای سرخ در سواحل یمن منتقل کرده است تا از درخواست احتمالی برای مقابله با حملات حوثی ها پشتیبانی کند.