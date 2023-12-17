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۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

اعزام ناو هسته‌ای «آیزنهاور» آمریکا به دریای سرخ

اعزام ناو هسته‌ای «آیزنهاور» آمریکا به دریای سرخ

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که دستور انتقال ناو هواپیمابر هسته‌ای آیزنهاور و ناوگروه همراه آن را از خلیج فارس به دریای سرخ برای مقابله با حملات ضدصهیونیستی نیروهای یمنی صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه پولیتیکو به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که پنتاگون اخیراً در واکنش به حملات نیروهای یمنی علیه کشتی‌های اسرائیلی دستور اعزام ناو هواپیمابر هسته‌ای «دوایت آیزنهاور» را به دریای سرخ صادر کرده است.

پیش از این وب سایت «سیمافور» به نقل از مقامات دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که پنتاگون در حال بررسی امکان حمله به اهداف نظامی نیروهای ارتش یمن در پاسخ به تشدید حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ است.

یکی از این مقامات به پولیتیکو گفت: پنتاگون در روزهای اخیر یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر آیزنهاور را از خلیج فارس به تنگه باب المندب در دریای سرخ در سواحل یمن منتقل کرده است تا از درخواست احتمالی برای مقابله با حملات حوثی ها پشتیبانی کند.

کد مطلب 5969260

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      4 2
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      بیا ای آمریکای جنایتکارمتجاوزکودک کش ،بیا که منتظرتیم،اگرعلیه یمن دست ازپاخطاکنی پشیمانت خواهیم کرد دیگرنه ناوبرات خواهیم گذاشت ونخ تجهیزات ونه نفرات،خوددانید@!@@@.
    • حسین SG ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یعنی کشور های مسلمان این ننگ را قبول می‌کنند که آمریکا از آن طرف دنیا بیاد برای یمن گردنکشی کنه. پس اعتقاد به قرآن که می‌فرماید در برابر کفار با شدت برخورد کنید چه میشه .

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