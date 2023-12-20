معاون حقوقی جدید پرسپولیس مشخص شد/ بادامکی حکم رسمی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درویش روز چهارشنبه با صدور حکمی، احسان حیدری شهباز را به عنوان معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد. این حکم در پی خداحافظی و تودیع حسین دوام معاون حقوقی سابق باشگاه پرسپولیس بود که در این مدت عهده‌دار این مسؤولیت خطیر بودند.

ریاست کمیته حقوقی فدراسیون جودو، مشاور حقوقی و سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی از جمله مسوولیت‌های احسان حیدری شهباز در عرصه فعالیت‌های حقوقی ورزشی بوده است.

همچنین رضا درویش با صدور حکمی، حسین بادامکی را به عنوان معاون ورزشی باشگاه معرفی نمود. پیشکسوت فوتبال پرسپولیس، پیش از این به عنوان سرپرست معاونت ورزشی مشغول انجام وظایف محوله شده بود.

برنامه‌ریزی جهت توسعه فوتبال پایه و آکادمی، پرورش استعدادها جهت به‌کارگیری در تیم بزرگسالان، برنامه‌ریزی جهت ساماندهی مدارس فوتبال پرسپولیس، نظارت بر امور تیم بزرگسالان، ارتباط مؤثر با آن و ارائه گزارش‌های مستمر درباره وضعیت تیم مذکور و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با همکاری مدیر ارشد باشگاه از جمله مسئولیت‌های ذکر شده در حکم ابلاغی است.