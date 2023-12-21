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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۱

رییس جمهور:

دولت برای حل مشکلات بسیج شده است

دولت برای حل مشکلات بسیج شده است

گرگان-رییس‌جمهور در بدو ورود به استان گلستان گفت: در دور نخست سفرهای استانی، به نیازهای فوری و ضروری استان واقف شدیم و همکاران ما با همکاری مردم برای حل این مشکلات بسیج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی در جمع خبرنگاران گلستان گفت: در دور نخست سفرهای استانی، به نیازهای فوری و ضروری استان واقف شدیم و همکاران ما با همکاری مردم برای حل این مشکلات بسیج شدند.

وی با اشاره به اینکه شناخت و حل مسئله، اولویت دولت است، افزود: امروز در دولت سیزدهم نهضت حل مسئله دنبال می‌شود از کنار مسائل به راحتی عبور نمی‌کنیم، باید مسائل را شناخت و راهکارهای حل آن را پیدا کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه باید برای چاله‌ها چاره کرد، گفت: بنای ما بر این است با کمک نخبگان مساله شناخته شده و حل شود.

وی یادآور شد: طرح‌های اجرا شده در استان قابل توجه بوده که مبالغ بسیاری هم برای عملیاتی شدن آن‌ها صرف شد.

کد مطلب 5972537

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