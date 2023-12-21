هر قطعه سکه تمام بهار امروز ۳۰ آذر ماه، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، تا ساعت ۱۱:۲۰ امروز پنجشنبه (۳۰ آذرماه) در بازار تهران، با ۱۲ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان فروخته شد.



هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم هم ۲۵ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، ۱۵ هزار تومان افزایش داشته است.



نیم سکه ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به فروش رسید.



حباب سکه امامی ۵ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان شد.



اونس طلا هم در بازارهای جهانی به ۲۰۳۵ دلار رسید.