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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

هر قطعه سکه تمام بهار امروز ۳۰ آذر ماه، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان

هر قطعه سکه تمام بهار امروز ۳۰ آذر ماه، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، تا ساعت ۱۱:۲۰ امروز پنجشنبه (۳۰ آذرماه) در بازار تهران، با ۱۲ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان فروخته شد.

هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم هم ۲۵ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، ۱۵ هزار تومان افزایش داشته است.

نیم سکه ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

حباب سکه امامی ۵ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان شد.

اونس طلا هم در بازارهای جهانی به ۲۰۳۵ دلار رسید.

کد مطلب 5972731
زهره آقاجانی

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