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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات:

۵ میلیون خانوار در کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند

۵ میلیون خانوار در کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند

شهرکرد-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم‌اینک ۵ میلیون خانوار در کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌ و تا آخر سال به ۸ میلیون خانوار می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر انصاری امروز پنجشنبه در نشست با معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهمی که وزارت ارتباطات از ابتدای دولت سیزدهم کلید زده است، اتصال واحدهای مسکونی و کسب و کارها از طریق فیبر نوری است.

وی افزود: در هدف‌گذاری که انجام شد پوشش فیبر نوری برای ۲۰ میلیون خانوار در دستورکار قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های پیشرو در این طرح است، امروز تفاهم‌نامه‌ای بین شهردار شهرکرد و اپراتور انجام شد تا اتصال منازل و کسب و کارها به فیبر نوری سرعت بیشتری پیدا کند و تا پایان سال تکمیل شود.

انصاری عنوان کرد: یکی دیگر از پروژه‌های مهمی که در کنار اجرای پوشش فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها در حال اجرا است، اتصال مدارس به این فناوری است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است ۲۰ میلیون خانوار تا پایان برنامه هفتم توسعه به فیبر نوری متصل شوند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: یکی از زمینه‌هایی که باید برای اتصال به فیبر نوری دنبال شود توسعه خدمات و کاربردهای فناوری و اطلاعات است، بستر لازم در این خصوص در چهارمحال و بختیاری در حال فراهم شدن است که موجبات رشد اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در استان را فراهم می‌کند.

انصاری بیان کرد: هم‌اینک ۵ میلیون خانوار در کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال به ۸ میلیون خانوار برسد.

وی تاکید کرد: اتصال روستاها به شبکه فیبر نوری نیز از سوی وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، امسال صد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه فیبر نوری متصل می‌شود و بعد از اینکه روستاها به صورت کامل به اینترنت پُر سرعت متصل کرد اتصال به شبکه فیبر نوری را نیز دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 5972852

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