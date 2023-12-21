جلیل قدیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هماهنگی ۱۶۰ مرکز نیکوکاری، پویش «یلدای مهربانی» در حال اجرا است و تمامی کمک‌های جمع‌آوری شده از سوی خیران به صورت محله‌محور در حال توزیع است.

وی تصریح کرد: امروز و فردا اوج این مساعدت‌ها و توزیع بسته‌های شب یلدایی را شاهد هستیم و امیدواریم با همراهی و همکاری خیران تمامی خانواده‌های نیازمند از این مساعدت‌های مادی و معنوی بهره‌مند شوند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: از روز دوشنبه پویش یلدای مهربانی در شهرهای مختلف استان و با محوریت مراکز نیکوکاری شروع شده تا مایحتاج خانواده‌های نیازمند تأمین شود.

قدیمی افزود: این بسته‌های معیشتی شامل میوه و مواد غذایی است که با اقدام جهادی نیروهای حاضر و فعال در مراکز نیکوکاری در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از مساعدت و همراهی خیران و تلاش شبانه‌روزی مراکز نیکوکاری در توزیع این بسته‌های شب یلدایی، خاطرنشان کرد: تاکنون به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بسته شب یلدایی تهیه و در بین خانواده‌ها توزیع شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم در روزهای باقیمانده، این رقم افزایش یافته و مطلوبیت کار را در این حوزه شاهد باشیم.