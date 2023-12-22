به صداگذاری سینمای مستند تعصب دارم/ با ۴ فیلم در «سینماحقیقت»

محمدحسین ابراهیمی صداگذار سینما درباره آثاری که با صداگذاری او در هفدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارند، به خبرنگار مهر گفت: من امسال در جشنواره «سینماحقیقت» سه مستند بلند دارم به نام‌های «تکثیر در اسارت» به کارگردانی مهدی ایمانی، «پرونده تمرد من» ساخته مسعود دهنوی و «ددرس» صادق داوری‌فر. یک فیلم هم در بخش نیمه بلند دارم به نام «می ۱۹۶۸» به کارگردانی احسان اُمی.

وی عنوان کرد: چیزی حدود ۱۳ سال است که مشغول صداگذاری هستم و ۸ سالی است که وارد حوزه مستند شده‌ام و عِرق خاصی نسبت به این حوزه پیدا کرده ام. حس و حال سینمای مستند و بیان واقعیت را بسیار دوست دارم. صداگذاری آثار مستند من در این سال ها خیلی بیشتر از آثار داستانی بوده است. حدود ۵ سال پیش در بخش ملی، آوینی و جانبی «سینماحقیقت» حدود ۱۱ فیلم داشتم و این موضوع حکایت از کثرت علاقه من به سینمای مستند است.

این صداگذار یادآور شد: اینگونه نیست که فیلم داستانی چه بلند و چه کوتاه کار نکنم و امسال هم ۳ سریال تلویزیونی داشتم اما در این میان اولویت من سینمای مستند است، آن هم سینمایی که واقعا مستند باشد زیرا اکنون باب شده است که کارگردان‌ها در فیلم مستند، داستان می‌سازند تا اینکه بخواهند واقعیت را روایت کنند.

وی درباره صداگذاری در حوزه سینمای مستند عنوان کرد: در این سال‌ها تلاش کردم که صداگذاری سینمای مستند را به صداگذاری سینمای حرفه‌ای نزدیک کنم. تمام تلاشم در صداگذاری مستند این بوده است که به شکلی کار کنم تا مستند در سالن سینما جدی‌تر گرفته و جدی تر دیده شود. در مستند «خانه ای برای تو» که کاندید بهترین صداگذاری شد و حتی در فیلم‌های جنگی مانند «گلوله باران» نیز این رویکرد ویژه را درنظر گرفتم.

ابراهیمی افزود: معمولا برای صداگذاران سینمای داستانی اینکه دیده شوند مهم است اما در سینمای مستند مخصوصا در صداگذاری الزاما باید به شکلی عمل کنیم که دیده نشویم اما کارمان را به درستی انجام داده باشیم.

ابراهیمی در پایان بیان کرد: در این سال‌ها سعی من این بوده است که به مستندها و سینمای مستند چیزی اضافه کنم و فیلم مستند را یک پله از جایگاهی که هست بالاتر بیاورم.

هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۲۷ آذر ماه تا ۲ دی‌ ماه در حال برگزاری است.