به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترونیوز، این بازیگر مشهور فرانسوی زبان در فیلمی با موضوع جام جهانی فوتبال ایفای نقش می کند. این فیلم در سال 2014 و همزمان با جام جهانی فوتبال برزیل اکران می‌شود. این بازیگر کار حضور در صحنه‌های فیلمبرداری در این فیلم را که درباره تاریخ فوتبال و جام جهانی است شروع کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این فیلم به کارگردانی فردریک ابورتین ساخته می شود، که در سال 1999 با حضور ژرار دوپاردیو فیلم "پل بین دو ساحل" و در سال 2004 فیلم "سن آنتونیو" را ساخته است.

در فیلم جدید، ژول ریمه خالق جام جهانی فوتبال و بنیانگذار تیم فوتبال "ستاره سرخ" در مرکز داستان قرار دارد. این فیلم به زودی همراه فیلمی که درباره دومینیک اشتراوس کان ساخته شده و در آن دوپاردیو در نقش این سیاستمدار فرانسوی ایفای نقش کرده راهی سینماهای فرانسه می‌شود. ابل فررا کارگردانی این فیلم را برعهده داشت و ژاکلین بیسه در نقش همسر سابق این سیاستمدار با او همبازی شده است.

ژول ریمه (۱۸۷۳ تا ۱۹۵۶) شخصیتی ورزشی با ابعاد جهانی بود. وی از ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۵ رییس فدراسیون فوتبال فرانسه و سه دوره رییس فیفا بود. او به خاطر ابتکار طرح جام جهانی مشهور است.