به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المیادین گزارش داد که مقاومت اسلامی لبنان سامانههای موشکی رهگیر جدید را به خدمت گرفته که دارای قدرت تخریب بالا هستند. این موشکها میتوانند سامانههای گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ۸ تا ۱۰ کیلومتری را با دقت بالا هدف قرار دهند.
المیادین با اشاره به اینکه موشکهای مذکور قادر به حمله به اهداف زمینی، دریایی و هوایی ثابت و متحرک هستند، ابراز داشت که برد مفید این موشکها بین ۸ تا ۱۰ کیلومتر است.
این شبکه خبری لبنانی با اشاره به عملیات دو روز پیش حزبالله لبنان در منطقه بیت هیلل میافزاید که اطلاعات المیادین نشان میدهد که این عملیات پیامی به اشغالگران صهیونیست مبنی بر قدرت مقاومت برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی و هدف قرار دادن مواضع مورد نظر است.
این اطلاعات میافزاید که حزب الله لبنان دهها هدف مشابه بیت هیلل در اختیار دارد که از جمله آنها سامانه گنبد آهنین است که در فاصله بین ۸ تا ۱۰ کیلومتری مرز مستقر است.
بیت هیلل مقری برای تجهیز خودروها و تجهیزات مکانیکی و مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی بود که از طریق سامانههایی که اخیراً توسط حزبالله لبنان به خدمت گرفته شده، تخریب شد.
تصاویر موجود نشان میدهد که یک خودروی صهیونیستی به نام زیلدا که نظامیان صهیونیستی را با خود حمل میکند، به صورت مستقیم هدف قرار گرفته که باعث ایجاد انفجار و تخریب کامل خودرو شده است. تصاویر این ویدئو همچنین فرار نظامیان صهیونیست از محل هدف قرار گرفتن خودرو را نشان میدهد.
اطلاعات شبکه خبری المیادین همچنین تأکید میکند که فعالیتهای هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر در سواحل لبنان افزایش پیدا کرده است. عباس فنیش تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان با اشاره به این موضوع تاکید میکند که این فعالیتها برای جمعآوری اطلاعات و تأمین آن برای استفاده افسران صهیونیست در اتاق عملیات یا جبهههای جنگ دنبال میشود.
حزب الله لبنان طی هفتههای اخیر سامانههای جاسوسی رژیم صهیونیستی مستقر در مناطق مرزی و دوربینهای آنها را هدف قرار داده و تلآویو تلاش دارد به هر طریقی فقدان عناصر اطلاعاتی خود در مرزها را جبران کند.
فنیش همچنین به اقدام مقاومت لبنان برای رهگیری دو بالگرد صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که عملیات حزبالله باعث فرار این دو بالگرد شد، البته هدف از این عملیات ساقط کردن بالگردها نبود. بالگردهای مذکور در داخل حریم هوایی رژیم صهیونیستی حضور داشتند.
نظر شما