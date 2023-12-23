هلاکت تعداد زیادی از متجاوزان صهیونیست با شلیک «TBG»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان های قسام دقایقی قبل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای فلسطینی از روز گذشته تاکنون وارد نبرد سنگینی با عناصر صهیونیست در منطقه جبالیا واقع در شمال نوار غزه شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: رزمندگان فلسطینی در نبرد خود با متجاوزان صهیونیست از دوش پرتاب های ضد زره یاسین ۱۰۵ و خمپاره های «TBG» استفاده کردند.

در بیانیه گردان های قسام تصریح شده است: درگیری ها همچنان ادامه دارد و نیروهای فلسطینی تعداد زیادی از عناصر صهیونیست را در این نبرد به هلاکت رسانده و زخمی کرده اند.

از سوی دیگر نیروهای یگان دفاع هوایی وابسته به تیپ خان یونس موفق شدند یک فروند بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی را با شلیک موشک زمین به هوا سام ۷ هدف قرار دهند.

ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ ماه و نیم از آغاز تجاوز به نوار غزه نتوانسته به اهداف از پیش اعلام شده خود دست پیدا کند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه گذشته اعلام کردند که تیپ ویژه گولانی این رژیم بعد از ۷۰ روز درگیری در غزه و بعد از اینکه تلفات بسیار زیادی را متحمل شد، از جنگ عقب‌نشینی می‌کند. تیپ چتربازان و نیروهای زرهی از دیگر نیروهایی بودند که تصمیم به خروج آنها از نوار غزه صادر شده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در گزارشی در خصوص روش‌های مبارزاتی نیروهای حماس نوشت: نیروهای فلسطینی از روش‌های کشنده و غافلگیرانه برای به دام انداختن نظامیان اسراییلی در نوار غزه و گرفتار کردن آنها در کمین‌های خود استفاده می‌کنند.

در ادامه این گزارش به نقل از نظامیان صهیونیست آمده است: نیروهای اسراییلی در دام کشنده فلسطینی‌ها در نزدیکی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه گرفتار شده اند.