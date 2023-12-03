به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که حمله موشکی حزب‌الله لبنان به شهرک صهیونیستی بیت هیلل به زخمی‌شدن ۱۱ صهیونیست انجامیده است.

این رسانه‌ها شلیک موشک به سوی شهرک صهیونیستی بیت هیلل را به دلیل دوربودن این شهرک از مرز لبنان و اراضی اشغالی، استثنایی عنوان کردند.

از سوی دیگر در ادامه درگیری در مناطق مرزی لبنان و اراضی اشغالی، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمع نظامیان اشغالگر را در شرق موضع نظامی «حانیتا» با تسلیحات مناسب هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای دیگر تاکید کرد که در حمایت از ملت مقاوم فلسطین موضع نظامی راهب را هدف قرار داده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های کفر شوبا، کفر حمام، عیتا الشعب، قوزح و راشیا الفخار را بمباران کرد. یک خودرو نیز در حدفاصل شهرک‌های حولا و شقرا در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد برخی اهداف وابسته به حزب‌الله لبنان از جمله برخی زیرساخت‌ها را هدف قرار داده است.

کمی پیش‌تر نیز مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از هدف قراردادن مراکز زبدین، الرادار و رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا با سلاح مناسب خبر داده بود. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده بودند که ۴ موشک به سمت منطقه اصبع الجلیل شلیک شده است. همچنین یک موشک دیگر نیز به شهرک کریات شمونا درشمال اراضی اشغالی اصابت کرده است.