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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

انجام ۱۴ ماموریت جاده‌ای در استان سمنان/ حوادث کشته نداشت

انجام ۱۴ ماموریت جاده‌ای در استان سمنان/ حوادث کشته نداشت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از انجام ۱۴ ماموریت امداد رسانی به سوانح رانندگی طی یک هفته در استان خبر داد و گفت: این حوادث کشته نداشته است.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جمعیت هلال احمر طی یک هفته گذشته به ۱۴ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان امداد رسانی لازم را داشته است، ابراز داشت: از این تعداد هشت مورد واژگونی و شش مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است.

وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه این تصادفات و سوانح رانندگی کشته نداشته است، افزود: حوادث جاده‌ای طی یک هفته گذشته مصدومیت ۵۵ نفر را در محورهای مواصلاتی استان سمنان به همراه داشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن بیان اینکه محور سرخه_ آرادان و بالعکس بیشترین تعداد حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، ابراز داشت: در واژگونی پراید در کیلومتر ۲۸ محور سرخه به آرادان چهار مصدوم، واژگونی سمند در کیلومتر ۲۰ محور سرخه- آرادان دو مصدوم، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۱۹ محور آرادان به سرخه سه مصدوم، واژگونی ساینا در کیلومتر ۲۲ محور سرخه - آرادان دو مصدوم گزارش شده است.

باغبان ضمن بیان اینکه در سوانح برخورد دو خودرو با یکدیگر مجموعاً ۲۹ نفر زخمی و مصدوم شدند، تصریح کرد: تصادف پژو ۴۰۵ و پژو آردی در کیلومتر ۵۴ محور شاهرود به آزادشهر با ۹ مصدوم بیشترین تعداد مجروحان سوانح رانندگی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: امداد به ۴۸ خودرو مانده در گل و لای و برف و کولاک محورهای برفگیر استان دیگر خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان طی یک هفته گذشته بوده است.

کد مطلب 5974094

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