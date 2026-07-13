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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

امدادرسانی به ۸مصدوم جاده‌ای استان سمنان؛ ۳ مصدوم از اتباع خارجی بودند

امدادرسانی به ۸مصدوم جاده‌ای استان سمنان؛ ۳ مصدوم از اتباع خارجی بودند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به هشت مصدوم تصادفات جاده‌ای در استان خبر داد و گفت: سه نفر از این افراد اتباع خارجی بودند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو سانحه رانندگی بامداد روز دوشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث مصدومیت هشت نفر را در پی داشته است.

وی به حادثه برخورد با تپه خودرو جک کیلومتر ۶۳ محور دامغان به سمنان خبر داد و افزود: به سه مصدوم از اتباع خارجی این خودرو امداد رسانی لازم شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی پراید کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به آزادشهر را دیگر حادثه مهم روز دوشنبه خواند و ادامه داد: شش مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

باغبان با تاکید بر اینکه حوادث فوق فوتی نداشتند، توضیح داد: مصدومان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی ادامه داد: صدر نشینی حوادث از نوع واژگونی خودرو به خوبی گواه این موضوع که برخی قوانین به درستی از سوی رانندگان رعایت نمی‌شود لذا الزام به مراعات آن ها تضمین کننده سلامت سفر است.

کد مطلب 6886482

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